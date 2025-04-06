SNSで子育て世代以外からも大きな反響を集める、るしこさんの子育て日記。今回は3人+猫1匹に新しい家族が増えて、ますますにぎやかに！ 毎日を彩るほっこりとやさしい日常が描かれています。『やさしい世界で生きてたい るしこの子育て日記+ねこ 』を無料で読むまだ幼さが残りながらも頼もしく成長していく長男・ジュニアに、家族大好きな夫・ぽよ、自由気ままに生きながらも家族を優しく見守っている猫・テオに囲まれて、るし