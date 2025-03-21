¤Þ¤Ä¤²¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¤Î¤¢¤ä¤«¡ÊÃæÌî°½¹á/32ºÐ¡Ë¤¬¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Î¤æ¤¦¤¸¡Ê»³¾ëÍµ»Ê/35ºÐ¡Ë¤Ë¥Ï¥°¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¸å¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥í¤¤¡×¤ß¤ó¤Ê¤Ë±£¤ì¤ÆÌ©Ãå¤¹¤ë2¿Í3·î19Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºîÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¡ô5¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£4ÆüÌÜ¤ÎÄ«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¢¤ä¤«¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£