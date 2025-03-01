ミャンマーの国境地帯にある中国系犯罪組織の拠点で見つかった日本人の男について、北海道警が窃盗の疑いで逮捕状を取っていたことがわかりました。少数民族の武装勢力「国境警備隊」は26日、ミャンマーとタイの国境にある中国系犯罪組織の拠点で、日本人の男1人を見つけ、ミャンマー国内で事情を聞いています。この男が詐欺に関与していたかはわかっていませんが、関係者によりますと、男について、北海道警が窃盗の疑いで逮捕状