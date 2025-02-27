26日に行われたスペインのコパ・デル・レイ準決勝1stレグ。日本代表MF久保建英も先発したレアル・ソシエダとレアル・マドリーの一戦は、1-0でマドリーの勝利に終わった。試合は19分、カウンターからブラジル代表FWエンドリッキがジュード・ベリンガムのロングパスをゴールにつなげて先制。そのままアウェイで勝利を手にし、4月1日の2ndレグを優位な立場で迎えることになった。一方で、心配な出来事も。マドリーは試合終了直前、久