俳優の浜辺美波（24）が10日、公式Xを更新し、自身の公式インスタグラムのアカウントが消えてしまったこと報告。ファンに「私は元気いっぱいです」と呼びかけた。【画像】浜辺美波、不安の声に自ら呼びかけ「私は元気いっぱいです」浜辺は「お騒がせしております」と書き出し、「Instagramの公式アカウントが消えてしまいました」と報告した。その上で「私が意図的に削除した訳ではないので、理由は現在調査中ですご心配いた