6月14日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第23話「さらば半兵衛」が話題となっている。荒木村重（トータス松本）が謀反を起こし、説得に向かった小寺官兵衛（倉悠貴）が捕らわれの身に。村重が流した「官兵衛が裏切った」という噂のため、織田信長（小栗旬）は、長浜城で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を殺すように命じる。秀吉（池松壮亮）から差配を任された竹中半兵衛（菅田将暉）は長浜へ。そして、そ