お笑い芸人・明石家さんまが2月1日、MBSラジオのレギュラー番組『MBSヤングタウン土曜日』（毎週土曜後10：00）に出演し、笑福亭鶴瓶から電話があったことを明かした。【写真】笑福亭鶴瓶は…「歴史に残るとばっちり」と語るさんまは、共演の村上ショージに対して「鶴瓶兄さんのとこ連絡したらしいな」と切り出し、ショージが「スシロー降りたら、僕、推薦してくれませんか？」と冗談めかしたことを暴露。さんま自身も「鶴