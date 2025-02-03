マイクロソフト（ＭＳ）共同創業者であるビル・ゲイツ氏が満７０歳を控えて自叙伝を出版する。計３部作で構成されてＭＳ創業のことや個人史まで明かされる予定だ。ゲイツ氏は自叙伝の題名を『ソースコード（ＳｏｕｒｃｅＣｏｄｅ）』とした。自身の公式サイトで「７０歳を控えてようやく少し人生が分かってきたようだ」と自叙伝を書いた理由を説明した。子女の結婚や父親の死亡が影響を与えたともした。自叙伝３巻のうち第１巻は