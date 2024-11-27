バックパッカーに人気のラオス中部・バンビエンで今月、メタノールが入ったとみられる酒を飲んだ外国人観光客6人が死亡しました。現地当局は25日、宿泊施設のオーナーら8人の身柄を拘束し、事情を聞いています。地元メディアによりますと、ラオス中部・バンビエンで今月、オーストラリアやイギリスなどから来た観光客ら6人が宿泊施設で飲酒し、相次いで死亡しました。酒には人体に有害なメタノールが入っていたとみられています。