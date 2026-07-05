パキスタンの高速道路で長距離バスが25メートル下の峡谷に転落し40人が死亡する事故が発生した。AP通信などによると、3日にパキスタン南西部バルチスタン州の高速道路で長距離バスが峡谷に転落した。この事故によりバスに乗っていた40人が死亡し8人が負傷した。このバスは2日にバルチスタン州クエッタを出発しペシャワルに向かっていた。バローチスターン州政府の報道官は「事故当時バスは本来の乗客のほかに故障した別のバスの乗