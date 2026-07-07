先月、中国・北京の高層ビルに小型の飛行機が衝突した事件の影響で、プライベートジェットが、北京周辺で離着陸ができなくなったことが分かりました。日本企業幹部が訪中予定の変更を余儀なくされるなど、影響が広がっています。先月26日、北京で一番高いビルに小型飛行機が突っ込み、1人が死亡、13人がケガをしました。中国当局は北京周辺の警戒を強めていて、複数の関係者によりますと、事件を受け、北京や天津の空港でプライベ