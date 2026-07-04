夏になると、くしゃみや咳、発熱、息苦しさなどが長引く……。花粉症や夏風邪とも違う、その不調の原因がエアコンや古い家屋のカビであることに気づいていない人も多いのでは。肺炎に詳しい専門医が、改善策についてアドバイス。この記事のすべての写真を見る感染症ではなくカビによるアレルギー「室内で発生したカビを繰り返し吸い込むことでアレルギー反応が起こり、肺炎になってしまうことがあります。特に梅雨から夏にかけて