◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（５日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース大谷翔平投手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・パイレーツ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。２３年のＭＬＢドラフト全体１巡目でプロ入りしたポール・スキーンズ投手（２２）と注目の初対決で５試合ぶりの１５号２ランを放ち、ＰＮＣパーク初本塁打。自身の日本人選手最多記録をさらに更新する２７球場目（現在の各