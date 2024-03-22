若狭勝氏と大谷翔平東スポWEB

解雇された水原一平氏、処罰は大谷翔平次第？若狭勝氏が解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 若狭勝弁護士が22日までにYouTubeを更新し、水原一平氏の騒動に言及した
  • 横領窃盗となると、日本の刑法の下で処罰することも可能になると解説
  • 大谷翔平が望まなければ「処罰に至らない可能性もあり得る」と述べた

◆水原通訳は処罰に至らない可能性も？若狭勝氏が解説

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