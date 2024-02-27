フランス女優ジュディット・ゴドレーシュ（５１）が映画祭授賞式で、フランス映画界が「女性の不法人身売買」を隠していると批判した。ゴドレーシュは過去に性関係場面の撮影強要などセクハラを受けたと主張して映画監督を告訴した状態だ。２４日（現地時間）、英国タイムズなどによると、前日開かれたフランス最大の映画祭であるセザール賞（ＣｅｓａｒＡｗａｒｄｓ）授賞式で、ゴドレーシュはフランス映画界が「真実に向き合う