¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸£ÂÁÈ¤ÎËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤¬¥·¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡££°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î?¿ÍÌ±¤Î¥í¥Ê¥¦¥É?ÅÐ¾ì¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¡×¤Ï¡Ö¡Ø¿ÍÌ±¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÆÀ¤¿¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤Î¥Ï¥ó¡¦¥°¥¡¥ó¥½¥ó¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»î¹ç¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼«Í³¥¢¥¸¥¢ÊüÁ÷¡Ê£Ò£Æ£Á¡Ë¡×¤Î¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥Ï¥ó¤¬£±£¶