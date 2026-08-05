ロッカールームに住み着く選手もスタンフォード大の佐々木麟太郎（21歳）が、大リーグへの挑戦を決断した。ソフトバンクのドラフト1位、推定契約金1億円を蹴って選んだのは、MLB30球団中2番目に年俸総額が低いマーリンズ。しかも、ドラフト8巡目でマイナーリーグからのスタートとなる。「マイナーは、下からルーキーリーグ、シングルA、ハイA、ダブルA、トリプルAと5つの階層に分かれています。佐々木は一番下のルーキーリーグから