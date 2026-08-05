米国からシモン・ボリバル国際空港に到着したベネズエラ人移民＝6月17日/Pedro Mattey/AFP/Getty Images（CNN）米トランプ政権は3日、100人あまりのベネズエラ移民を本国に送り返した。送還便の運航は、6月にベネズエラを大地震が襲って以降、初めてだった。6月までは毎週何百人ものベネズエラ人を送還していたが、マグニチュード7超の連続地震が発生して以来、送還を中断していた。この地震では6000人以上が命を落とし、壊滅的な