野菜を売っていた男性が、ロシア軍のドローンに追い回され、けがをしました。画面に映る黒い服を着た男性は、車に身を隠しながら、執拗に追いかけてくるドローンから必死に逃れようとしています。ウクライナ国家警察は4日、南部ヘルソン州でロシア軍のドローン攻撃を受けた男性（52）の動画を公開しました。男性は背中や足にけがをしましたが、命に別条はないということです。被害男性：「これは野菜だ」とドローンに向かって見せ