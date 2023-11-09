「韓国広報専門家」を自称する誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授が、中国の相次ぐ「韓国ドラマ盗み見」に苦言を呈した。【関連】Netflixの“ない”中国で韓国ドラマが人気…手放しで喜べない理由11月9日、ソ教授はFacebookを通じて「最近最も多く情報提供を受けるのは、絶えない中国ネット民の韓国コンテンツ違法視聴に関することだ」とし、「OTTおよび番組コンテンツの大半を盗み見ていると言っても過言ではない」と