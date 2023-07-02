子どもが生まれると、教育費をはじめとして、多くのお金がかかります。そのお金を効率よく準備するには、何よりもまず家計管理が重要です。では、どのようにすればよいのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの寺澤真奈美氏と作家の寺澤伸洋氏の夫妻が、自らの子育ての経験も踏まえて執筆した著書『NISA、保険、助成金もスッキリ分かる 子どもにかかるお金大全』（光文社）より、「家計の穴」を見つける方法を解説します。「贅