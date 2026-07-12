ワールドカップ準々決勝ノルウェーVSイングランドを観戦するミック・ジャガー（ロイター）東スポWEB

ミック・ジャガーがスプリングスティーンの政治スピーチに異論を唱える

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ミック・ジャガーがNYタイムズのポッドキャストで政治発言に言及した
  • スプリングスティーンのトランプ批判を受け「観客に説教はしたくない」と主張
  • 音楽に政治要素を入れるなら「控えめに」盛り込むべきだとの考えも示した
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