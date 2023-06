イタリア・ナポリ近郊にある古代都市のポンペイは、西暦79年に発生したヴェスヴィオ山の大噴火で丸ごと飲み込まれてしまいました。一瞬で火砕流に埋もれたために当時の様子がきれいに残されているポンペイで、新たに「まるで現代のピザのように見えるフレスコ画」が発見されました。Pompeii: a still life discovered by the new excavations of Regio IX - Pompeii Siteshttp://pompeiisites.org/en/comunicati/pompeii-a-still-l