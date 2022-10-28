プロ野球の「SMBC日本シリーズ2022」は、29日にヤクルトの本拠地・神宮球場に場所を移して第6戦が行われる。28日は移動日。両チームとも全体練習は行わなかった。第5戦まで2勝2敗1分け。どちらかのチームが6、7戦目に連勝すれば日本一に輝くが、それ以外（1勝1敗など）の場合は「第8戦」に突入する。日本シリーズでの第8戦は1986年の1度だけ。仮に実現すれば36年ぶり2度目となる。▽1986年の日本シリーズ西武と広島の
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