ＪＲＡは８月１０日、２０２２年の東海Ｓ・Ｇ２などダート重賞を３勝したスワーヴアラミス（牡７歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハーツクライ）が同日付で競走馬登録を抹消したと発表した。前走は８月７日のエルムS（９着）で、今後は地方・大井競馬に移籍する予定。通算３４戦９勝（うち地方２戦０勝）。総収得賞金は２億７６３２万円（うち地方２９４万円）。主な勝ち鞍は２０２２年東海Ｓ・G2、、２０２０年マーチＳ・Ｇ３、２