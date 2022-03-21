● 巨人 3 − 4 楽天 ○＜オープン戦・東京ドーム＞楽天が巨人との接戦を制し、オープン戦は3分けを挟んで8連勝でフィニッシュ。4日後となったシーズン開幕へ弾みをつけた。先発の田中将は2本のソロ本塁打を浴びたものの6回2失点とゲームメイク。復帰2年目のオープン戦を防御率2.57で終えた。打線は8回、新外国人のマルモレホスに待望の来日初アーチ。同点の9回は途中出場の田中和が左中間突破の適時三塁打を放ち決勝点を奪っ