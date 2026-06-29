ケア商品を“試して選べる”美容室「LiLi Smart Salon」、北海道・千歳に7/1オープン

LiLi合同会社曲線壁にずらりと並ぶヘアケア商品。香りや使い心地を「試して、選ぶ」ことができる

LiLi合同会社（本社：北海道千歳市、代表：佐野 正臣）は、ミルボンと美容室が協働で展開するビジネスプロジェクト「Smart Salon(https://www.milbon.co.jp/fyb-magazine/smartsalon/)」として、2026年7月1日(水)、北海道千歳市に美容室「LiLi」を新規オープンいたします。本店舗ではSmart Salonの体験コンテンツをすべて導入。通常の美容室の施術に加え、サロン専売品を実際に「試して、選んで」持ち帰れる、新しいヘアケア体験を提供します。

LiLi について

「美容を通して、心を豊かにできる環境をつくる」--LiLiは、ヘアサロンにとどまらず、アイラッシュやスパまでを備えたトータルビューティサロンです。担当スタイリストを筆頭に全スタッフが一人のお客様に向き合う体制で、一人ひとりに最適なご提案をお届けします。

お客様からは日頃「居心地が良い」「カウンセリングが丁寧」とのお声をいただいています。

サロンの特徴- ヘアケアのソムリエが多数在籍し、髪質や悩みに合わせた専門的なケアを提案- アイラッシュ・スパなどを備えた、トータルビューティサロン- 英語対応が可能なスタッフが在籍し、海外のお客様も安心立地について

新千歳空港にほど近く、人の往来が多い千歳エリア。次世代半導体工場の進出を背景にインバウンド需要も見込まれ、新たな住宅街の広がりとともにファミリー層も増えています。幅広い世代・国籍のお客様が集う立地です。（最寄り：千歳駅）

オーナー 佐野 正臣 コメント

オーナー／佐野 正臣（美容師歴25年）「海外で活躍したいとの想いから美容師を志し、美容を通じて人がつながるコミュニティ＝ビューティプラットフォームをつくりたいとの想いで、この度LiLiをオープンいたします。特に、Smart Salon Viewerをお客様に体験いただいた際の反応を、今からとても楽しみにしています。最新のデジタル技術を活用しながら、お客様一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。」

導入するSmart Salon 体験コンテンツ

LiLiでは、Smart Salonの体験コンテンツをすべて導入します。来店中の体験から、ご自宅での毎日のケアまでをトータルにサポートします。

香りの好みから最適なヘアケアを提案する「KAORIUM」■ KAORIUM（カオリウム）

香りの好みから、お客様一人ひとりに最適なヘアケア商品を提案するシステム。「自分だけの香り」を見つける新しい美容室体験を提供します。

■ DAGASHI（ダガシ）

まるで駄菓子屋のように、気になるヘアケア商品のサンプルを自由に選んで持ち帰れるサービス。自宅でじっくり試してから購入を検討できます。

気になる商品サンプルを自由に選べる「DAGASHI」■ Smart Salon Viewer

サロン滞在中、タブレットでビューティコンテンツを自由に楽しめるデバイス。施術で使用したアイテムの情報や、新製品・キャンペーン情報をその場で確認できます。

■ STYLESTOCK（スタイルストック）

美容師が提案したスタイリングやケア方法を、milbon:iDのマイページに自動連携。来店後もいつでも確認できる安心感を提供します。

■ milbon:iD（ミルボンアイディー）

サロン専売品をオンラインでいつでも購入できるサービス。来店時に気に入った商品を自宅から手軽にリピートでき、美容室品質のケアを日常に届けます。

Smart Salonは、ミルボンと美容室が協働で展開するプロジェクトです。

オープン記念施策

トータルビューティサロンへ ── 飲食＆アパレルも併設

LiLiは、ヘア・アイラッシュ・スパといった「美容」の枠を超え、“食”や“装い”までを一つの場所で楽しめるトータルビューティサロンを構築しています。その一環として、オープンと同時に、北海道発のソフトクリーム専門ブランド「ミルクマスタッシュ（milkmustache）(https://milkmustache.official.ec/)」のフランチャイズに加盟し、サロン内併設のかたちでソフトクリームを提供します。

ミルクマスタッシュLABOならではのここでしか味わえない限定フレーバーのソフトクリーム。施術後お会計時に楽しめます。

ミルクマスタッシュは、北海道の契約牧場でのびのびと放牧された牛のミルクを使用。乳化安定剤・香料・保存料・人工甘味料などを使わない無添加・無着色のソフトクリームを、製菓衛生師の資格を持つ作り手が手がけます。お子様から大人まで安心して楽しめる、サロンならではの新しい“ご褒美体験”を提供します。

北海道契約牧場の放牧牛のミルク。素材本来の風味を生かす

店舗情報

Smart Salon とは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185748/table/1_1_c1c9e57c21f2849998289e33ba94d447.jpg?v=202606291252 ]

“運命のケア”に出会える、新しいサロン空間。

Smart Salonが実現する価値体験

ヘアデザイナーの卓越した技術と知見に基づいて、お客さまとのコミュニケーションにより提供される、サロン専売品。「でも、もっと気軽に試せたらいいのに…」「もっと買いやすかったらいいのに。」そんなお客さまの“もっと”を叶えるのが、Smart Salonです。

様々なコンテンツを通じて、お客さまご自身が“探す、試す、発見する、選ぶ”楽しさをリアルとデジタルを通じて提供。プロのスタッフのアドバイスの元、安心かつ便利な商品購入体験と、サロンからご自宅まで広がるビューティ体験を実現する、新しいコンセプトの美容室です。

Smart Salonの取り組みについて詳しくはこちら ▶ ミルボン公式サイト（Smart Salon）(https://www.milbon.co.jp/fyb-magazine/smartsalon/)

本件に関するお問い合わせ

サロンならではの体験から、自分に合うケアを「選ぶ」KAORIUM ｜ 香りから選ぶDAGASHI ｜ 選んで、自宅で試すSmart Salon GACHA ｜ 回して当たるSmart Salon Viewer ｜ 情報を楽しむ

LiLi合同会社（美容室LiLi）／ 担当：佐野 正臣

E-mail：lili.sanomasa55424@icloud.com

TEL：0123-38-9422