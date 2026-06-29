アンリツ、Qualcommと3GPP Release 17の5G NR SA上り通信データ圧縮機能を共同実証

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、Qualcomm Technologies, Inc.（本社：米国、以下Qualcomm Technologies）と共同して、モバイル端末（UE：User Equipment）から5Gネットワークへ送信される上り通信におけるデータ伝送の効率化を目的とした「アップリンクデータ圧縮（UDC）」に関する3GPP RAN5 Release 17の試験項目の検証に成功しました。これにより、UEへの最新UDC機能の実装および評価が効率的に実施可能となります。

本検証は、アンリツの5G NR モバイルテストプラットフォーム ME7834NRを用い、Qualcomm(R) X105 5G Modem-RF Systemを搭載したUEのUDC機能を評価しました。これらの試験項目は、3GPPの技術仕様 TS 38.523-1で定義され、TS 38.323の主要要件と整合しています。アンリツはこれらの試験項目を3GPP RAN5に提出しました。

開発の背景

スマートフォン利用の拡大に伴い、モバイルデータ通信量は増加を続けており、ネットワーク負荷が高まっています。特に、高頻度化するデータ送受信やサービスの多様化により、アップリンク通信においても、通信品質を維持しながら効率的にデータを送信する技術が求められています。

従来、アップリンク通信では、通信データに付加されるIPヘッダやトランスポート層のヘッダなどに起因するオーバーヘッドを削減するため、Robust Header Compression（ROHC）などのヘッダ圧縮技術が利用されてきました。一方、3GPP Release 17で導入されたUDCは、送信前に冗長データ（重複しているデータなど）を圧縮し、ヘッダに限らず送信データ全体の冗長性を低減することで、アップリンク通信におけるデータ量の削減を図ります。

UDCはUE側で送信前のデータを圧縮することで、ネットワークへ送出されるデータ量を抑制します。これにより、限られた周波数資源の有効活用と、実際の通信環境におけるデータ転送効率の向上が期待されます。本協業により、アンリツとQualcomm Technologiesは、UDCの適合性および相互接続性の検証を支援し、3GPP Release 17機能に準拠したUDC機能の商用化を後押しします。



アンリツ株式会社 モバイルソリューション事業部長 横尾 大三郎は、次のように述べています。

「3GPP Release 17のUDC試験項目への対応は、冗長データを圧縮することで、アップリンク無線リソースの効率的な活用を可能にします。UDC機能の正確な検証を通じて、通信事業者および端末ベンダーによるアップリンクスループットとネットワーク効率の向上に貢献します。今回の協業により、UDCのような新しい5G機能を迅速かつ確実に実装・検証できる環境を提供できたことを誇りに思います。」



※Qualcomm(R)ブランドの製品は、Qualcomm Technologies, Inc.および／またはその子会社の製品です。Qualcomm(R)は、Qualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

製品概要

ME7834NRは、UEの認証団体であるGCF（Global Certification Forum）および北米を中心としたPTCRB（PCS Type Certification Review Board）において、5G NRテストプラットフォームTP251で登録されています。このテストプラットフォームは、複数の無線アクセス技術を組み込んだモバイル端末向けの3GPP準拠のプロトコルコンフォーマンステスト（PCT）および事業者受入試験（CAT）に対応しています。5G NRのStandaloneおよびNon-Standaloneの両モードに加え、LTE、LTE-Advanced、LTE-A Pro、W-CDMA、NTN、さらに本取り組みで対象となるUDCにも適用可能です。また、アンリツのOTA RFチャンバー MA8171AおよびRFコンバータと組み合わせることで、サブ6 GHz帯およびミリ波帯における5G NR試験も可能です。

ME7834NRの詳細はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/me7834nr)

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、ソリューション紹介ページ(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions)およびFacebook(https://www.facebook.com/AnritsuTandM/)でご覧いただけます。