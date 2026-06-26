株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、2026年7月8日（水）11時より、対話型セミナーシリーズ「NEWONE TALK Vol.13」を開催いたします。

本セミナーでは、「今の人事は3年後の組織に耐えられるか ― さらなる成長加速に向けたカスケードアップの組織への変革」をテーマに、ビリングシステム株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：石塚昭浩、 https://www.billingsystem.co.jp/corpinfo/summary// 以下、ビリングシステム ）代表取締役 石塚昭浩氏をゲストに迎え、組織変革のリアルに迫ります。

詳細はこちら：https://new-one.co.jp/seminar/newonetalk-13/

開催背景

人的資本経営への注目が高まり、組織の持続的な成長を実現するための「人と組織の在り方」が問われる中、多くの企業で、成長フェーズに応じた組織変革の難しさが顕在化しています。 特に、事業拡大を続ける企業においては、

- 既存の仕組みでは成長スピードに耐えられない- 部門最適に留まり、全社としての変革が進まない- 現場の主体性を引き出しきれていない

といった課題が多く見受けられます。

こうした状況に対し、組織を「上から整備する」のではなく、 現場から自律的に変革が生まれる状態＝“カスケードアップ型組織”への転換が求められています。

本セミナーでは、石塚氏のリアルな実践から生まれた問いを起点に、組織変革の本質に迫ります。

こんな方におすすめ

・組織運営への拡大を目指している人事・経営層の方

・中堅企業への成長フェーズにおける「リアルな試行錯誤」を知りたい方

・部門最適の取り組みから全社最適への転換に取り組まれている方

・既存オペレーションを維持しながら、イノベーティブな組織づくりに挑戦している方

セミナー概要

・タイトル：【NEWONE TALK Vol.13】今の人事は3年後の組織に耐えられるか ─ さらなる成長加速に向けたカスケードアップの組織への変革

・開催日: 2026年7月8日（水）

・時間: 11:00 ～12:00

・形式: オンライン（Zoom）

・参加費: 無料

・お申込みURL：https://new-one.co.jp/seminar/newonetalk-13/

・当日のスケジュール：

11:00～11:05 オープニング 株式会社NEWONE 代表取締役社長 上林 周平

11:05～11:25 講演 ビリングシステム株式会社 代表取締役社長 石塚 昭浩

11:25～11:55 パネルディスカッション

ビリングシステム株式会社 代表取締役社長 石塚 昭浩

株式会社NEWONE 代表取締役社長 上林 周平

MC：法政大学 キャリアデザイン学部 教授 田中 研之輔

11:55～12:00 クロージング

※内容は変更になる場合もございますので予めご了承ください

今後の展開

「NEWONE TALK」は、“はたらく”の常識が揺らぐ今、人的資本経営・キャリア開発・エンゲージメント、組織文化など、企業の最前線で問われるテーマに迫る対話型セミナーとして、今後も定期開催を予定しています。

今後もNEWONEは、多様な実践知をつなぎながら、

“NEW ONE＝新しい視点・新しい自分・新しい組織” に出会える場として、

働く人と組織の未来に役立つ知見を発信していきます。

登壇者紹介

石塚 昭浩 氏ビリングシステム株式会社 代表取締役社長

決済・金融分野を中心に、キャッシュレス決済、収納代行、デジタル決済インフラの構築に長年携わる。

NTTデータグループにおいて決済・金融IT、海外事業、戦略立案に従事。

事業部門スタッフ、海外グループ会社のマネジメントを通じて、国内外の人事・組織運営にも精通。

この一環で産業カウンセラーの資格を取得。

2025年より現職。

スマホ決済サービス「PayB」をはじめ、公金・公共料金、教育分野等における決済のデジタル化を推進し、日本社会の決済インフラ高度化と持続的成長の両立を目指している。

田中 研之輔 氏法政大学 キャリアデザイン学部 教授一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事

UC. Berkeley元客員研究員 University of Melbourne元客員研究員

日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学 ／ 博士：社会学。

一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。社外取締役・社外顧問を29社歴任。

個人投資家。著書25冊。『辞める研修 辞めない研修-新人育成の組織エスノグラフィー』『先生は教えてくれない就活のトリセツ』『ルポ不法移民』『丼家の経営』『都市に刻む軌跡』『走らないトヨタ』、訳書に『ボディ＆ソウル』『ストリートのコード』など。

ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。

新刊『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』。最新刊に『ビジトレ－今日から始めるミドルシニアのキャリア開発』日経ビジネス 日経STYLE他メディア多数連載 プログラム開発・新規事業開発を得意とする。

株式会社NEWONE代表取締役社長 上林 周平

大阪大学人間科学部卒業。

アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。

官公庁向けのBPRコンサルティング、独立行政法人の民営化戦略立案、大規模システム開発・導入プロジェクトなどに従事。

2002年、シェイク入社。企業研修事業の立ち上げを実施。商品開発責任者として、新入社員～管理職までの研修プログラム開発やファシリテーションを実施。

2015年より、株式会社シェイク代表取締役に就任。

前年含め3年連続過去最高売上・最高益を達成。

2017年9月、これからの働き方をリードすることを目的に、エンゲージメントを高める支援を行う株式会社NEWONEを設立。

米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー

書籍：「人的資本の活かしかた 組織を変えるリーダーの教科書」(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)を2022年7月にアスコムより出版

書籍：『組織の未来は「従業員体験」で変わる』(https://www.amazon.co.jp/dp/4862763367)を2024年6月に英治出版より出版

書籍：「部下の心を動かすリーダーがやっていること」(https://www.amazon.co.jp/%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%BF%83%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E4%B8%8A%E6%9E%97-%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4776214539/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2RC4BSYPRB1UA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVrUet1xn4a-G46jAU3gQqradiU5EEieiA1g1fEsnzv-l_BQjK9EwJMQZ_RlMU2o.CyfINt-N8wRM9P4cgXY_UPng4rXKAcIxk1kve5KQX5o&dib_tag=se&keywords=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3&qid=1766455313&s=books&sprefix=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1)を2026年1月にアスコムより出版

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、組織開発・人材育成を提供。人的資本経営が企業にとって重要な課題となっている昨今、社員が自発的に仕事にのめり込む、熱中していく状態、好循環なエンゲージメントサイクルで生み出す職場「推せる職場」づくりを通して、Softbank、カゴメ、三菱地所ホームをはじめ、多数の企業様の支援している。

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

・設立日：2017年9月1日

・代表者：上林 周平

・事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL：https://new-one.co.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

https://new-one.co.jp/contact/