【埼玉県戸田市・市制施行60周年記念】「NHKのど自慢」の実施
埼玉県戸田市
- 開場：午前11時 開演：午前11時50分
- 終演予定：午後1時20分
- 放送予定：午後0時15分～午後1時（総合テレビ、NHK AM、NHK FM、国際放送）
- 開会：正午
- 結果発表：午後5時30分頃予定（当日発表）
埼玉県戸田市、NHKさいたま放送局および公益財団法人戸田市文化スポーツ財団では、市制施行60周年を記念して「NHKのど自慢」を実施します。本番組の実施に当たり、出場者・観覧者を募集します。皆さんのご参加をお待ちしています。
日時
2026年9月20日（日）
- 開場：午前11時 開演：午前11時50分
- 終演予定：午後1時20分
- 放送予定：午後0時15分～午後1時（総合テレビ、NHK AM、NHK FM、国際放送）
＜予選会＞9月19日（土）
- 開会：正午
- 結果発表：午後5時30分頃予定（当日発表）
場所
戸田市文化会館（埼玉県戸田市上戸田4丁目8番1号）
【アクセス】JR埼京線・戸田駅下車 徒歩10分
主催
戸田市、NHKさいたま放送局、公益財団法人戸田市文化スポーツ財団
出演予定
予選を通過した20組程度のみなさん
＜ゲスト＞野口五郎、MAX
＜司 会＞塚原愛アナウンサー
出場申込
8月9日（日）午後11時59分までに、NHKさいたま放送局ホームページの専用フォームから申し込み。
（注釈）選考の上、予選会出場者には9月1日（火）頃にはがきを郵送、落選者には9月2日（水）午後3時頃にメールで通知します
＜ＰＣ・スマホ＞ https://nhk.jp/saitama
＜対象＞中学生以上で、原則アマチュアの方
観覧申込
8月16日（日）午後11時59分までに、NHKさいたま放送局ホームページの専用フォームから申し込み。
（注釈）応募者多数の場合は抽選。当選者には9月1日（火）頃にはがきを郵送、落選者には9月2日（水）午後3時頃にメールで通知します
その他
出場・観覧移管する注意事項は、NHKさいたま放送局ホームページをご覧ください。