7月26日（日）、「相鉄線沿線 学びクラブwith EXPO」イベント

２０２７年国際園芸博覧会開催前に、子どもたちに相鉄線沿線の自然に親しみを

相鉄グループは、2026年7月26日（日）、「こども自然公園」（横浜市旭区）にて、「相鉄線沿線 学びクラブwith EXPO」の一環として、「闇にうごめく昆虫を見つけよう！『わくわく夜の生きもの観察会』～ナイトウォーク～」（以下、同イベント）を開催します。

「相鉄線沿線 学びクラブ」は、自然の中で学びながら楽しむことを通し、相鉄線沿線の魅力をより多くの方に知っていただき、地域に興味を持っていただくことを目的に開催している体験学習イベントです。地域にお住まいの方々をはじめ、さまざまな方のご支援のもと、相鉄線沿線ならではのイベントにご参加いただくことで、「この街が好き！」を育んでまいります。

同イベントは、２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）（以下、GREEN×EXPO 2027）を契機に、「相鉄線沿線 学びクラブwith EXPO」としてバージョンアップして開催するものの一つです。GREEN×EXPO 2027開催に先立つプレイベントとして、学びクラブの中で子どもたちが相鉄線沿線の自然に親しみを持てる企画を実施し、相鉄線沿線におけるネイチャーポジティブの実現への共感やアクションの輪を広げてまいります。

【同イベントの内容】

■公園内の生きものの生態を学ぶ 公園内レストハウスにて、夜の生きものの生態について学びます。 ■公園の各エリアを探索し、生きものを探す 「こども自然公園」を歩きながら夜の生きものを観察します。 ■with EXPO 「夜の生きもの（ともだちスケッチ）」 活動のまとめとして、観察した生きもののぬり絵を実施します。

相鉄グループでは、今後も、さまざまな企画を通じて、沿線にお住まいの皆さまが快適に暮らせる環境づくりはもちろん、次代を担う子どもたちが地域の中で育まれ、成長した後にも地域に愛着と誇りを持てるような、「住んでみたい」「住み続けたい」と思える「まちづくり」を目指してまいります。

「わくわく夜の生きもの観察会」の概要

1．開催日時

2026年7月26日（日）18:00～20:00（予定） ※開始30分前から受付開始 ※荒天中止

2. 開催場所

こども自然公園（横浜市旭区大池町65-1） 相鉄本線「二俣川駅」徒歩約15～20分 相鉄バス「二俣川駅南口」から旭1・旭6系統 「万騎が原中央」または「万騎が原大池」徒歩約3分

3．開催内容（予定）

〇公園内の生きものの生態を学ぶ 〇公園内を探索し、夜に活動する生きものを探す カブトムシやクワガタ、鳴く虫なども観察できる可能性あり 〇公園内レストハウスで活動のまとめ with EXPO 「夜の生きもの（ともだちスケッチ）」

4. 参加方法

事前申込制（抽選制） ※申込受付：開始日 6月27日（土）10時、締切日 7月12日（日） 相鉄線沿線のイベント、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」よりお申し込みください。

https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/

5. 参加費

1組1,000円（税込み） ※1組2人まで ※当日、受付にてお支払いいただきます（現金のみ）

6. 募集人数

30人（15組）

7. 参加対象

小学生以上のお子さまとその保護者 ※未成年者のみではご参加いただけません。

8. 主催・共催・後援

〇主催 相鉄グループ 〇共催 NPO法人こども自然公園どろんこクラブ 〇後援 横浜市建築局

9. その他

〇参加条件として、「相鉄線沿線 学びクラブ」公式LINEお友達追加・画面提示およびアンケートへのご回答をお願いしています。 〇お車でお越しの場合は、駐車場料金が別途発生いたします。 〇開催内容は変更となる場合があります。 〇当日ご案内する係員の指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いします。 〇動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください。 〇当日は暑さや虫刺されが予想されます。熱中症予防のための水分補給や帽子の着用、虫除けスプレーなどの対策は、各自でご準備・ご対応をお願いいたします。 〇当日の状況により生きものが現れない可能性もございます。 〇公園内で、虫取り網などを使用しての生きもの採取は不可とさせていただきます。生きものを近くで見て観察していただきます。 〇イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日公式ウェブサイトやSNS、ポスター等に使用する場合があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。 〇当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。 〇本イベントに関して、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

相鉄グループのGREEN×EXPO 2027 Village出展について

相鉄グループは、2027年3月19日（金）から開催される「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）」のKids Village（キッズビレッジ）にて、「SOTETSU PARK（そうてつぱーく）」を出展します。

SOTETSU PARKのコンセプトは「ともだちとすみか」。「ともだち」は、ひとをはじめ身近に暮らす生きもの、「すみか」は、生きものそれぞれに適した住処を指し、生物と自然が影響を及ぼし合いながらも調和して暮らすフィールドを表します。子どもたちが「ともだち」に出会い、「すみか」で遊びながら触れていくことで、身近な生きものや自然を知り、守るアクションにつなげていくことを目指します。

「SOTETSU PARK」特設サイトでプレイベント情報を公開

相鉄グループは、「SOTETSU PARK（そうてつぱーく）」特設サイトを2026年3月にオープンしました。

当サイトは、「ほら、みんな近くで生きているよ」の合言葉とともに、相鉄グループが出展するSOTETSU PARKのコンセプトビジュアルをトップページに掲載。

相鉄グループが目指す、ときめきとやすらぎをつなぎ、喜びに満ちた快適な暮らしのある、豊かな沿線や生態系の姿を表現しています。

相模鉄道キャラクター「そうにゃん」がナビゲーターとして、電車に乗って案内する遊び心あるデザインです。

SOTETSU PARKに関する詳しい情報や鉄線沿線で行う自然に親しむさまざまな開催前のプレイベント情報は、順次当サイトで公開していきます。

https://sotetsu-expo2027.com https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-102-5qm.pdf