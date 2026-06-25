「狼と香辛料」箔押し《木樽ジョッキ》に夏色3種が新登場！

株式会社愛鷹製作所青空とひまわり夏の麦畑夏のオリーブ畑

株式会社愛鷹製作所・工房名称：URAKITA工房（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上石大介）は、ライトノベル「狼と香辛料」【電撃文庫（株式会社KADOKAWA）原作：支倉凍砂・イラスト：文倉十】作中に登場する《木樽ジョッキ》をモチーフにした「湯屋・狼と香辛料亭 木樽ジョッキ」に、夏色3種を新発売する。

直販サイト「URAKITA工房」にて、2026年6月25日(木)12時より発売します。

※「金箔風・黒箔風」の箔押し加工です。

※ホット珈琲・ホットワイン等、温かい飲み物にもご使用いただけます。

■「URAKITA工房」ECサイトURL

https://urakita.ashitaka-works.com/

■特徴

●夏色3種はそれぞれ、作中の景色が浮かぶような「青空とひまわり」「夏の麦畑」「夏のオリーブ畑」をイメージし調色。

●長年、木樽ジョッキへの刻印で定番となっていたシルエット”木樽ジョッキを掲げるホロ”を、本商品では初めてフルカラーで刻印しています。

●圧倒的な写真映え！宴やBBQ・プレゼントにも最適です。

●国産木材を樽同様に木組みし、食品衛生法適合食器として丁寧に仕上げています。

●安心・安全。洗浄・管理も簡単な全面コーティング加工。

（木樽ジョッキとして食品衛生法適合試験に合格しております）

●製作に際し有機溶剤を一切使用しておりません。

●耐熱温度約70℃（保冷性・保温性抜群）

●超軽量・洗いやすい・結露しづらい・破損の心配が少ない。

■数量限定初回購入特典

●「狼と香辛料」原作作中イラスト【URAKITA工房特製カラーステッカー3種】

（マットで品のあるステッカーです）

●特典対象期間：発売時刻～2026年7月17日（金）24時

●ご購入1個につき1枚同封致します。（ステッカーの種類はお選び頂けません）

●無くなり次第終了となります。

■価格

「湯屋・狼と香辛料亭」木樽ジョッキ

●200ml：7,040円（税込）/6,400円（税別）

「青空とひまわり」

「夏の麦畑」

「夏のオリーブ畑」

金箔風又は黒箔風：「月末にご注文締切り」→「翌月末の発送」予定となります。

■仕様

●200ml

容量：約200ml

素材：国産木・樹脂

サイズ：横85mm・高さ70mm

重さ：約50g（超軽量仕上げ）

製作地：日本・下北沢

■コピーライト

(C)Isuna Hasekura 2026 illustration/Jyuu Ayakura

■木樽ジョッキ製作・発売元：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

※木樽ジョッキ(R)・URAKITA(R)は株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房の登録商標です。

■会社概要：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房

本社：東京都世田谷区代沢5-33-3

事業内容：下北沢にて飲食店事業・木製食器製作事業

代表取締役 上石大介

法人設立2014年4月24日・創業1995年4月

コーポレートサイト

https://ashitaka-works.com/

ECサイト_URAKITA工房

https://urakita.ashitaka-works.com/

X

https://x.com/urakita

instagram

https://www.instagram.com/urakita_dai/

【木樽ジョッキ(R)】への想い。

株式会社愛鷹製作所（アシタカセイサクジョ）/URAKITA工房（ウラキタコウボウ）は

下北沢で飲食店(BAR URAKITA)を運営する会社です。

『お酒を飲まない人も、乾杯を楽しめるジョッキを作りたい。』

『なぜ日本中、同じような形のジョッキを使っているのだろう？』

『お客様が口を付けるジョッキは飲食店の中でも一番大事にしたい。

そのお客様だけが使う“マイジョッキ”を用意できたなら。』



その強い想いから、

2008年頃より無数の試行錯誤を重ね、国産樹(間伐材)を木組みし【木樽ジョッキ(R)】が生まれました。

2011年人気アニメ公式木樽ジョッキの発売は全国的な話題に、

形だけでなく軽量かつ耐久性を兼ね備えた本物の【木樽ジョッキ(R)】です。

現在では、アニメ・漫画・ゲーム・音楽・キャンプ業界と一緒に妥協のない様々なコラボ製作をしています。



木樽ジョッキ(R)で、世界中の乾杯をもっと笑顔にしていきます。



●会社名の由来：「愛鷹製作所」は創業者であり代表者の上石が、少年期に駆け回った静岡県の「愛鷹山（アシタカヤマ）」より、ワクワクと冒険心を忘れないために名付けられました。