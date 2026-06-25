「狼と香辛料」箔押し《木樽ジョッキ》に夏色3種が新登場！
青空とひまわり
夏の麦畑
夏のオリーブ畑
株式会社愛鷹製作所・工房名称：URAKITA工房（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上石大介）は、ライトノベル「狼と香辛料」【電撃文庫（株式会社KADOKAWA）原作：支倉凍砂・イラスト：文倉十】作中に登場する《木樽ジョッキ》をモチーフにした「湯屋・狼と香辛料亭 木樽ジョッキ」に、夏色3種を新発売する。
直販サイト「URAKITA工房」にて、2026年6月25日(木)12時より発売します。
※「金箔風・黒箔風」の箔押し加工です。
※ホット珈琲・ホットワイン等、温かい飲み物にもご使用いただけます。
■「URAKITA工房」ECサイトURL
https://urakita.ashitaka-works.com/
■特徴
●夏色3種はそれぞれ、作中の景色が浮かぶような「青空とひまわり」「夏の麦畑」「夏のオリーブ畑」をイメージし調色。
●長年、木樽ジョッキへの刻印で定番となっていたシルエット”木樽ジョッキを掲げるホロ”を、本商品では初めてフルカラーで刻印しています。
●圧倒的な写真映え！宴やBBQ・プレゼントにも最適です。
●国産木材を樽同様に木組みし、食品衛生法適合食器として丁寧に仕上げています。
●安心・安全。洗浄・管理も簡単な全面コーティング加工。
（木樽ジョッキとして食品衛生法適合試験に合格しております）
●製作に際し有機溶剤を一切使用しておりません。
●耐熱温度約70℃（保冷性・保温性抜群）
●超軽量・洗いやすい・結露しづらい・破損の心配が少ない。
■数量限定初回購入特典
●「狼と香辛料」原作作中イラスト【URAKITA工房特製カラーステッカー3種】
（マットで品のあるステッカーです）
●特典対象期間：発売時刻～2026年7月17日（金）24時
●ご購入1個につき1枚同封致します。（ステッカーの種類はお選び頂けません）
●無くなり次第終了となります。
■価格
「湯屋・狼と香辛料亭」木樽ジョッキ
●200ml：7,040円（税込）/6,400円（税別）
「青空とひまわり」
「夏の麦畑」
「夏のオリーブ畑」
金箔風又は黒箔風：「月末にご注文締切り」→「翌月末の発送」予定となります。
■仕様
●200ml
容量：約200ml
素材：国産木・樹脂
サイズ：横85mm・高さ70mm
重さ：約50g（超軽量仕上げ）
製作地：日本・下北沢
■コピーライト
(C)Isuna Hasekura 2026 illustration/Jyuu Ayakura
■木樽ジョッキ製作・発売元：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房
※木樽ジョッキ(R)・URAKITA(R)は株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房の登録商標です。
■会社概要：株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房
株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房
株式会社愛鷹製作所/URAKITA工房
本社：東京都世田谷区代沢5-33-3
事業内容：下北沢にて飲食店事業・木製食器製作事業
代表取締役 上石大介
法人設立2014年4月24日・創業1995年4月
コーポレートサイト
https://ashitaka-works.com/
ECサイト_URAKITA工房
https://urakita.ashitaka-works.com/
X
https://x.com/urakita
https://www.instagram.com/urakita_dai/
【木樽ジョッキ(R)】への想い。
株式会社愛鷹製作所（アシタカセイサクジョ）/URAKITA工房（ウラキタコウボウ）は
下北沢で飲食店(BAR URAKITA)を運営する会社です。
『お酒を飲まない人も、乾杯を楽しめるジョッキを作りたい。』
『なぜ日本中、同じような形のジョッキを使っているのだろう？』
『お客様が口を付けるジョッキは飲食店の中でも一番大事にしたい。
そのお客様だけが使う“マイジョッキ”を用意できたなら。』
その強い想いから、
2008年頃より無数の試行錯誤を重ね、国産樹(間伐材)を木組みし【木樽ジョッキ(R)】が生まれました。
2011年人気アニメ公式木樽ジョッキの発売は全国的な話題に、
形だけでなく軽量かつ耐久性を兼ね備えた本物の【木樽ジョッキ(R)】です。
現在では、アニメ・漫画・ゲーム・音楽・キャンプ業界と一緒に妥協のない様々なコラボ製作をしています。
木樽ジョッキ(R)で、世界中の乾杯をもっと笑顔にしていきます。
●会社名の由来：「愛鷹製作所」は創業者であり代表者の上石が、少年期に駆け回った静岡県の「愛鷹山（アシタカヤマ）」より、ワクワクと冒険心を忘れないために名付けられました。