アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 『B’z Special day -Encore-』

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B’z LIVE-GYM 2026追加公演「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-」を祝うスペシャルデー

2026年6月26日（金）〜29日（月）／ ハードロックカフェ国内5店舗にて

　

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、2夜だけの特別公演となる「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-」を開催するロックバンド「B’z」をフィーチャーした「B’z Special day -Encore-」を開催します。

　















　　　

ハードロックカフェでは、昨年末のドームツアーから始まり、今年4〜6月にかけて行われたアリーナツアーへと繋がりを魅せたB’zの「FYOP」ツアーと連動し、スぺシャルカクテル提供のほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイしてきました。このたび、「FYOP」ツアーの追加公演として、アリーナツアーで披露したセットを全てリセットしたステージとして「-FYOP naked-」と題した2夜だけの特別公演開催が決定したことに合わせ、ハードロックカフェにおいても、これまでの内容を一新し、4日限りの提供となるスペシャルカクテルを用意し、新たな「B’z Special day -Encore-」をお贈りします。

　

当イベントでは、公演タイトルにちなんだスぺシャルカクテル「FYOP」、「naked」を提供するほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイ。大音量でBʼzの世界に浸りながら、各種メニューをお楽しみいただけます。

　

「FYOP」はオリジナルレシピで仕上げたレモネードにバタフライピーをミックスしクランベリーをフロートしたノンアルコールカクテル。アルコールに弱い方はもちろんのこと、お子様も楽しみいただけます。また、「naked」はジャックダニエルをベースにレモネード、バタフライピー、ソーダをミックスしたカクテルです。いずれもハードロックカフェロゴ入りカップに、ギターシェイプのマドラーと共に提供します。（カップとマドラーはお持ち帰り可能）

　





スペシャルカクテル






　　

「B’z Special day -Encore-」 開催概要

　

◆ 開催日程：

2026年6月26日（金）〜29日（月）

※京都店での27日（土）開催はございません。

　

◆ 内容：

☆ スペシャルカクテル「FYOP」（ノンアルコール）、「naked」（アルコール）の販売

　価格 … 「FYOP」 1,280円（税込）／「naked」 1,480円（税込）

☆ 店内BGM B’z楽曲を大音響パワープレイ

　各日12時〜／14時〜／17時〜／20時〜　各回45分間

　

◆開催店舗：

「ハードロックカフェ」 国内5店舗

東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　

◆ 備考：

B’zメンバーの来店はございません。

　

◆ ハードロックカフェ 公式ホームページ：

https://hardrockjapan.com/

　

　　


スペシャルカクテル

　

「FYOP」 1,280円（税込）

レモネード、バタフライピー、ブルーシロップ、ソーダ、クランベリーをミックスしたカクテル。

ガーニッシュにオレンジスライス、チェリー、ミント。

　





「FYOP」






　

「naked」 1,480円（税込）

ジャックダニエルをベースに、レモネード、バタフライピーシロップ、ソーダで仕上げたカクテル。

ガーニッシュにオレンジスライスとミント。

　





「naked」






　　

【B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked- スケジュール】

　

2026年6月27日（土）・28日（日）

神奈川・Kアリーナ （OPEN 15:30／START 17:00）

　

< for more information >　https://bz-vermillion.com/livegym2026/naked/

　



　




　

ハードロックⓇ概要


世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。

　

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

　

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

　

【公式ホームページ】

https://hardrockjapan.com/

【ハードロックカフェ 国内店舗】

・東京店

　東京都港区六本木5-4-20

　TEL.03-3408-7018

・上野駅東京店

　東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階

　TEL.03-5826-5821

・横浜店

　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

　TEL.045-682-5626

・京都店

　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

　TEL.075-606-5563

・ 大阪なんば店（ロックショップ）

　大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号　伊藤屋ビル

　TEL. 06-6647-6011

・ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

　TEL.06-4804-3870

　

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部

広報：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ

https://hrcjapan.official.ec/

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