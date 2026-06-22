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アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 『B’z Special day -Encore-』
B’z LIVE-GYM 2026追加公演「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-」を祝うスペシャルデー
2026年6月26日（金）〜29日（月）／ ハードロックカフェ国内5店舗にて
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、2夜だけの特別公演となる「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-」を開催するロックバンド「B’z」をフィーチャーした「B’z Special day -Encore-」を開催します。
ハードロックカフェでは、昨年末のドームツアーから始まり、今年4〜6月にかけて行われたアリーナツアーへと繋がりを魅せたB’zの「FYOP」ツアーと連動し、スぺシャルカクテル提供のほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイしてきました。このたび、「FYOP」ツアーの追加公演として、アリーナツアーで披露したセットを全てリセットしたステージとして「-FYOP naked-」と題した2夜だけの特別公演開催が決定したことに合わせ、ハードロックカフェにおいても、これまでの内容を一新し、4日限りの提供となるスペシャルカクテルを用意し、新たな「B’z Special day -Encore-」をお贈りします。
当イベントでは、公演タイトルにちなんだスぺシャルカクテル「FYOP」、「naked」を提供するほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイ。大音量でBʼzの世界に浸りながら、各種メニューをお楽しみいただけます。
「FYOP」はオリジナルレシピで仕上げたレモネードにバタフライピーをミックスしクランベリーをフロートしたノンアルコールカクテル。アルコールに弱い方はもちろんのこと、お子様も楽しみいただけます。また、「naked」はジャックダニエルをベースにレモネード、バタフライピー、ソーダをミックスしたカクテルです。いずれもハードロックカフェロゴ入りカップに、ギターシェイプのマドラーと共に提供します。（カップとマドラーはお持ち帰り可能）
「B’z Special day -Encore-」 開催概要
◆ 開催日程：
2026年6月26日（金）〜29日（月）
※京都店での27日（土）開催はございません。
◆ 内容：
☆ スペシャルカクテル「FYOP」（ノンアルコール）、「naked」（アルコール）の販売
価格 … 「FYOP」 1,280円（税込）／「naked」 1,480円（税込）
☆ 店内BGM B’z楽曲を大音響パワープレイ
各日12時〜／14時〜／17時〜／20時〜 各回45分間
◆開催店舗：
「ハードロックカフェ」 国内5店舗
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◆ 備考：
B’zメンバーの来店はございません。
◆ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
スペシャルカクテル
「FYOP」 1,280円（税込）
レモネード、バタフライピー、ブルーシロップ、ソーダ、クランベリーをミックスしたカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライス、チェリー、ミント。
「naked」 1,480円（税込）
ジャックダニエルをベースに、レモネード、バタフライピーシロップ、ソーダで仕上げたカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライスとミント。
【B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked- スケジュール】
2026年6月27日（土）・28日（日）
神奈川・Kアリーナ （OPEN 15:30／START 17:00）
< for more information > https://bz-vermillion.com/livegym2026/naked/
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
https://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
2026年6月26日（金）〜29日（月）／ ハードロックカフェ国内5店舗にて
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、2夜だけの特別公演となる「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-」を開催するロックバンド「B’z」をフィーチャーした「B’z Special day -Encore-」を開催します。
ハードロックカフェでは、昨年末のドームツアーから始まり、今年4〜6月にかけて行われたアリーナツアーへと繋がりを魅せたB’zの「FYOP」ツアーと連動し、スぺシャルカクテル提供のほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイしてきました。このたび、「FYOP」ツアーの追加公演として、アリーナツアーで披露したセットを全てリセットしたステージとして「-FYOP naked-」と題した2夜だけの特別公演開催が決定したことに合わせ、ハードロックカフェにおいても、これまでの内容を一新し、4日限りの提供となるスペシャルカクテルを用意し、新たな「B’z Special day -Encore-」をお贈りします。
当イベントでは、公演タイトルにちなんだスぺシャルカクテル「FYOP」、「naked」を提供するほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイ。大音量でBʼzの世界に浸りながら、各種メニューをお楽しみいただけます。
「FYOP」はオリジナルレシピで仕上げたレモネードにバタフライピーをミックスしクランベリーをフロートしたノンアルコールカクテル。アルコールに弱い方はもちろんのこと、お子様も楽しみいただけます。また、「naked」はジャックダニエルをベースにレモネード、バタフライピー、ソーダをミックスしたカクテルです。いずれもハードロックカフェロゴ入りカップに、ギターシェイプのマドラーと共に提供します。（カップとマドラーはお持ち帰り可能）
「B’z Special day -Encore-」 開催概要
◆ 開催日程：
2026年6月26日（金）〜29日（月）
※京都店での27日（土）開催はございません。
◆ 内容：
☆ スペシャルカクテル「FYOP」（ノンアルコール）、「naked」（アルコール）の販売
価格 … 「FYOP」 1,280円（税込）／「naked」 1,480円（税込）
☆ 店内BGM B’z楽曲を大音響パワープレイ
各日12時〜／14時〜／17時〜／20時〜 各回45分間
◆開催店舗：
「ハードロックカフェ」 国内5店舗
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◆ 備考：
B’zメンバーの来店はございません。
◆ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
スペシャルカクテル
「FYOP」 1,280円（税込）
レモネード、バタフライピー、ブルーシロップ、ソーダ、クランベリーをミックスしたカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライス、チェリー、ミント。
「naked」 1,480円（税込）
ジャックダニエルをベースに、レモネード、バタフライピーシロップ、ソーダで仕上げたカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライスとミント。
【B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked- スケジュール】
2026年6月27日（土）・28日（日）
神奈川・Kアリーナ （OPEN 15:30／START 17:00）
< for more information > https://bz-vermillion.com/livegym2026/naked/
ハードロックⓇ概要
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
https://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press