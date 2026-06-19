【7/17ウェビナー開催】″今のうちに″考えておきたい生成AI時代のコンサルタント生存戦略─FDEの登場が示す、「5年後も通用する人材」の条件─

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、2026年7月17日（金）午後8時より、ウェビナー「"今のうちに"考えておきたい生成AI時代のコンサルタント生存戦略─FDEの登場が示す、「5年後も通用する人材」の条件─」を開催いたします。

本イベントの登壇者として、Xフォロワー数万人・コンサル業界最大級の匿名インフルエンサー “外資系うさぎのちょこさん（@ChoConejito）”、スタートアップでAIプロダクト開発・実装を主導してきたAIGYM株式会社 神田良輝氏をお迎えし、AI/FDE領域のマーケット情報を熟知するアクシスコンサルティング中村も含めた3名が、「生成AI時代のコンサルキャリア」について徹底討論します。

FDEの登場が示す、仕事・スキル・市場価値の変化を読み解きながら、5年後も通用する人材になるための「コンサル生存戦略」をお伝えします。

■ウェビナー概要

詳細・お申込み :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seId7dckB9TE/56f00d35-80af-49f8-961b-470c50ef3411

●タイトル：

"今のうちに"考えておきたい 生成AI時代のコンサルタント生存戦略─FDEの登場が示す、「5年後も通用する人材」の条件─

●日時：

2026年7月17日（金）午後8時～午後9時

＜見逃し配信＞

2026年7月18日（土）午前10時～午前11時 / 午後8時～午後9時

2026年7月19日（日）午前10時～午前11時 / 午後8時～午後9時

●開催形式：

オンライン

●参加費用：

無料

●対象者：

生成AIによって、コンサルの仕事や市場価値がどう変わるのか気になっている方

リサーチや資料作成がAI化される中で、今後何を武器にすべきか考えたい中堅・若手コンサルタント

FDEという言葉は聞いたことがあるが、実際の仕事内容やコンサルキャリアとの関係を知りたい方

FDEの年収水準や採用要件、企業がどのような人材を求めているのかを知りたい方

技術やAIをどこまで理解すべきか、エンジニアや専門家とどう協働すべきか考えたい方

5年後も通用する人材になるために、今から積むべき経験・スキルを知りたい方

●参加者限定特典：

参加者限定の特典として、外資系うさぎのちょこさん監修「生成AI時代のコンサルキャリア設計図」をプレゼント。

生成AI時代にコンサルタントが身につけるべきスキルや、5年後も市場価値を高めるためのキャリアの考え方を整理した特典資料です。

■内容

Part 1：生成AIは、コンサルの仕事をどこまで変え始めているのか

Part 2：そもそもFDEとは何か――広がる定義と市場の現在地

Part 3：FDEの登場は、コンサルに何を求めているのか

Part 4：現役コンサルは、これから何を武器にすべきか

Part 5：“今のうちに”始めるキャリア設計

Part 6：Q&A キャリアの悩みに、外資系うさぎのちょこさん、神田良輝氏、アクシスコンサルティング中村が直接回答

■登壇者情報

外資系うさぎのちょこさん氏

Xフォロワー数万人を擁するコンサル業界最大級の匿名インフルエンサー（@ChoConejito）。国内SIerからキャリアをスタートし、外資系保険会社、Big4監査法人、大手外資系総合コンサルファーム（シニアコンサルタント→マネージャー→シニアマネージャー）、外資系ベンダーの営業兼導入コンサル→社内プロジェクト室長、スタートアップ系コンサルファームのプリンシパルなど、約15年で7社以上を渡り歩いた"プロの転職家"。2024年には過去の経験を総動員し、業務・組織・情報セキュリティ/ガバナンス領域の支援に特化したブティック系コンサルファームを自ら創業。2026年、ダイヤモンド社より初の著書『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』を刊行。ダイヤモンド・オンライン連載、noteでの業界分析・キャリア相談でも幅広い支持を集める。

神田 良輝氏

AIGYM株式会社 代表取締役

早稲田大学大学院修了。北京大学留学、国立情報学研究所での研究活動を経て、日本IBM、リクルートテクノロジーズ、ベクストでAIプロダクト開発・品質管理・組織づくりに従事。ベクストでは開発者から常務取締役CTOまでを経験し、特許3件を取得。 Udemy等で延べ受講者5.3万人超にAI教育を提供。2026年3月にAIGYM株式会社を創業。AXISアクセラレータプログラム第1回優勝。「Celsius」発案者・主要開発者。

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：187名（2026年3月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/