CastCraft、売り切り型ゲーム向けの新プロモーション施策を提供開始 ─ タイトルの顔となる配信者を生み出す

株式会社ミラティブ

「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube・Twitch・Mirrativなど各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマーなど）を支援する株式会社ミラティブのグループ会社、株式会社キャスコード（本社：東京都世田谷区 代表取締役：中川 翔太）は、売り切り型ゲームタイトル向けの新たなプロモーション施策の提供を開始いたしました。

本施策は、月に1.5万人以上のYouTube／Twitchストリーマーが利用する配信支援ツール「CastCraft」を通じて、希望する配信者へプロダクトコードを一斉に配布することができます。これによりリリース直後からYouTube／Twitchで多数の配信を立ち上げます。継続的な話題づくりの手段が限られる家庭用ゲーム機・PC向けの売り切り型タイトルにおいて、配信の力でリリース時の盛り上げを後押しする新たなプロモーション手法です。

第1弾として、2026年7月9日（木）に発売される家庭用ゲーム機・PC向け新作タイトル『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』を対象に施策を行います。

【キャンペーンサイト】

https://exlive-acpn.web.app/pages/selections/12772c8d/entry/index.html

配信者のみなさまは「CastCraft」を使って対象タイトルを配信するだけでご参加いただけます。ぜひエントリーいただき、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』のリリースをともに盛り上げましょう。

■「CastCraft」が提供する、売り切り型タイトル向けの新たなマーケティング手法

売り切り型タイトル（＝ゲーム本体を買い切る形のタイトル）は、基本プレイ無料・アイテム課金型のタイトルと比べ、リリース直後の継続的なプロモーション手段が限られるという課題があります。

本施策はその課題に対し、配信支援ツール「CastCraft」を起点に、タイトル価値の最大化と新たなマーケティング標準の確立を目指すものです。

- 従来にない試みで、業界の新たなマーケティング標準の確立を目指す

売り切り型タイトルは、ガチャ更新やログインボーナスで継続的に話題をつくる手段を持たず、リリース直後の盛り上げが一過性になりがちです。

本施策は配信者にプロダクトコードを配布し、発売前後のYouTube／Twitch配信本数を増やすことでこの課題を解決します。今後は複数タイトルへ展開し、売り切り型の新たなプロモーション標準として定着させることを目指します。

- プロダクトコードをシームレスに配布する独自の仕組み

配信者へのコード配布は、配信者ごとに連絡・案内する必要があるなど、運用負荷の大きい作業でした。

これに対し、月に1.5万人以上が利用する 「CastCraft」では、ツール上で配信を希望する配信者を募り、手を挙げた配信者へプロダクトコードを直接お届けする独自の仕組みを実現。個別対応の手間なく、リリース直後からYouTube／Twitchで一斉に配信が立ち上がる状態をつくります。

- タイトルを牽引するトップ配信者を生み出す設計

プロダクトコードを付与した配信者に一定期間タイトルを配信してもらい、視聴実績や配信内容を評価。特に優れた配信者を選抜し、 公式SNSでの紹介などを通じて後押しすることで、タイトルを象徴し牽引するトップ配信者を生み出します。単に配信数を増やすだけでなく、熱量の高い配信者を育てることで、長く続く盛り上がりにつなげます。

■本施策・プロモーションに関するお問い合わせ

売り切り型タイトルのプロモーションや「CastCraft」を活用した施策をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

相談無料／施策検討段階でのご相談や資料請求のみのお問い合わせも歓迎しております。

【お問い合わせ先】

info@mirrativ.co.jp

■「CastCraft」について

「CastCraft」は、月に1.5万人以上のYouTube／Twitchストリーマーに利用されている配信支援ツールです。※1 月間1.5万以上のチャンネルで活用されています。※2

配信をもっと盛り上がるものにするために、コメント表示や読み上げといった配信支援にとどまらず、配信のネタになるコンテンツや視聴者が思わず参加したくなる仕組みを、これからも次々と提供していきます。

▶ 公式サイト： https://castcraft.live/

※1. アクティブ配信者：当サービスを当月に一度でも活用して配信を行った配信者数（2026年3月時点）

※2. YouTube及びTwitchでの稼働チャンネル数（2026年3月時点）

■ ミラティブグループとしての位置づけ

2025年12月に東証グロース市場へ上場した株式会社ミラティブは、「All for Streamers」を掲げ、VTuber／ストリーマーを含む、あらゆるプラットフォームで活動するすべての配信者を支援する企業グループとして、資本業務提携やM&Aも活用し、配信者支援の領域を拡大しています。

この中で株式会社キャスコードは、配信支援ツール「CastCraft」の提供を通じて、配信者と視聴者のコミュニケーションを活性化し、より没入感の高い配信体験を実現する役割を担っています。今後はミラティブのアセットとの連携を進めながら、YouTubeやTwitchなど多様なプラットフォームにおける配信体験のさらなる進化を目指しています。

■株式会社キャスコード概要

会社名：株式会社キャスコード

代表取締役：中川 翔太

設立：2018年3月

事業内容：配信者向けツール「CastCraft」を提供

コーポレートサイト：https://cascord.com/

■株式会社ミラティブ概要

会社名：株式会社ミラティブ

所在地：東京都目黒区目黒2丁目10－11 目黒山手プレイス 8階

代表取締役：赤川隼一

設立：2018年2月9日

事業内容：ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」の開発・企画、ミラティブ広告事業、ライブゲーミング事業

東京証券取引所グロース市場上場（証券コード：472A）

URL：https://www.mirrativ.com/

コーポレートサイト：https://www.mirrativ.co.jp/

コーポレートX（旧Twitter）：https://x.com/Mirrativ_inc