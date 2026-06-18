株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「月刊エレクトーン2026年7月号」を、2026年6月18日に発売いたします。

月刊エレクトーン2026年7月号の特集は、"エレクトーン STAGEA ELS-03シリーズ研究"の第3弾！ 【多彩なリズムで演奏表現を広げよう～ELS-03シリーズ研究 vol.3 リズムパターンの魅力と使いこなし術】では、大幅に進化したリズムキットについて、その魅力と実践的な活用術をご紹介いたします。 川上天馬さんと大畑莉紗さんによるリズムキット活用法の解説のほか、倉沢大樹さんと中野正英さんと坂本有正さんと山粼雅也さんにはジャンル別の実践パターンを解説いただきました。 そして、井上暖之さんには鍵盤で手軽にパーカッションを鳴らして演奏できるキーボードパーカッションの魅力を語っていただきました。 「ライブ イベントレポート」は、ELS-03シリーズ発売を記念して開催されたコンサート『Music in Colors～Special～』の東京公演(出演：鷹野雅史さん、高田和泉さん、中野正英さん、川上天馬さん、森田カズヤさん、安達香織さん)や、アニメやポップカルチャーを楽しむ大型イベントで作曲家・椎名豪さんとともにELS-03Xが登場した『マチ★アソビ』、“屏東香”(窪田宏さん、富岡ヤスヤさん、鷹野雅史さん)や鈴木一浩さんのライブなどをレポート。

【収載楽曲】 (リズムパターン譜の掲載は「炎のたからもの」のみ) ●マンスリー・スコア ・ラストダンスあなたと（MISIA） *劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌 ・ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（モナキ） ・スターダスト（Official髭男dism） *TBS系日曜劇場『GIFT』主題歌 ●洋楽・名曲コレクション ・I'll Be There（ジャクソン5） ●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー ・真夏の果実（サザンオールスターズ） ●みんな大好き！インスト曲♪ ・フラガール（ジェイク・シマブクロ） *映画『フラガール』メインテーマ ●レジスト作成資料付スコア ・炎のたからもの（大野雄二） *映画『ルパン三世 カリオストロの城』主題歌 ●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾 ・ふるさと ●ピアノ＆エレクトーン アンサンブルスコア ・あの夏へ（久石譲） *映画『千と千尋の神隠し』より ●オーケストラの館 ・アーモンド入り チョコレートのワルツ（エリック・サティ） -全10曲-

【試聴動画】 https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/journal/electone ※一部楽曲を除く 【別売レジストデータ】 ○対応機種： ELS-03G/ ELS-03X/ ELS-03XR/ ELS-03X 「ラストダンスあなたと」「I'll Be There」「(ピアノ＆エレクトーン)あの夏へ」「ふるさと」のみ ELS-02C/ ELS-02/ ELS-02X/ ELC-02/ ELB-02 ELS-01C/ ELS-01/ ELS-01X/ D-DECK ○データご購入： （1）Sheet Music Store（PCサイト） https://sheetmusic.jp.yamaha.com/pages/regist （2）Muma （3）ぷりんと楽譜（PCサイト） https://www.print-gakufu.com/ （4）ヤマハミュージックデータショップ https://yamahamusicdata.jp/ （2026年7月末で終了。ELS-03シリーズ用データの販売はございません）

商品情報

月刊エレクトーン2026年7月号

定価：1,430円（10％税込） 仕様：A4判縦／100ページ 発売日：2026年6月18日発売 JANコード：4912020610762 商品コード：GTM01103004 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01103004

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912020610762 https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2MDMFN4

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