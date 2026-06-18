【参加者限定特典付き】「ハラスメント防止のカギとなる心理的安全性eラーニング」ウェビナーを開催（6月29日14:00~14:30）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「ハラスメント防止のカギとなる心理的安全性eラーニング」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、毎年ハラスメント研修を実施しているが効果を実感できない、eラーニングを配信しているが、受講して終わりになっている、職場に浸透するハラスメント教育を実施したい、というご相談を多数いただいております。

ハラスメント対策は、“実施すること”自体が目的になりやすく、受講しただけで終わってしまうケースも少なくありません。

その結果、職場では本音が言えない、相談が上がってこない、気づいたときには問題が深刻化している――このような状態に陥ってしまうリスクがあります。

こうした状況を防ぐために重要なのが、心理的安全性の高い職場づくりです。

今回は、このようにお悩みの人事・総務・コンプライアンス推進ご担当者やハラスメント防止教育を推進したい方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/psychological_safety2260629

◆ウェビナー案内

「毎年研修は実施している」「eラーニングも配信している」

それでも、現場でのコミュニケーションや管理職の言動に不安を感じることはないでしょうか。

本ウェビナーでは、ハラスメント防止の本質を「心理的安全性」の観点から整理し、倫理的安全性の高い職場づくりのための行動につながる教育設計と、実践的なeラーニング活用方法を具体的にご紹介します。

◆今回開催するウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 毎年ハラスメント研修を実施しているが効果を実感できない- eラーニングを配信しているが、受講して終わりになっている- 職場に浸透するハラスメント教育を実施したい

ハラスメント防止において重要なのは「知識を与えること」ではなく、「安心して声を上げられる環境をつくること」を実現することです。

本ウェビナーでは、なぜハラスメント防止教育が「実施しているのに現場で機能しない」のか、その構造的な背景を理解いただけます。

あわせて、心理的安全性の観点からハラスメント対策を捉え直し、社員が自分ごととして理解し、日々の行動に反映できる教育設計のポイントを解説します。

さらに、eラーニングを活用しながら、現場への浸透を促すための具体的な活用方法を知ることで、

自社施策へ落とし込む実践イメージを持ち帰っていただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/173_1_e1e11ac70ca2ef98e8ddbf100df41d2c.jpg?v=202606181052 ]

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/psychological_safety2260629

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

心理的安全性が低い職場では、コミュニケーション不足による誤解や対立、過度なストレス環境による攻撃的な行動、失敗への過剰な否定による抑圧的な関係性など、さまざまな要因によってハラスメントが発生しやすくなります。

これらの問題を解決するためには、組織全体での取り組みと、職場内での具体的なアプローチの両方が重要となります。

心理的安全性の向上は、一朝一夕には実現できません。しかし、小さな一歩から始めることは可能です。

株式会社LDcubeでは心理的安全性について、提唱者であるエイミー・C・エドモンドソン教授が登壇しているeラーニングの提供や、心理的安全性の土台となる個々人のセルフエスティームを高めるための研修プログラム、組織的にセルフエスティームを高めるための社内トレーナー養成など幅広くサービスを提供しています。

eラーニングのデモIDやセルフエスティームプログラムについて無料説明会なども行っています。お気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

- 本件に関するお知らせ(https://ldcube.jp/seminar/psychological_safety2260629)- 特別ウェビナーイベント「CubeConnect」サービスページ(https://ldcube.jp/seminar/cube_connect)- 本件に関するサービスページ１.(https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning153)- 本件に関するサービスページ２.(https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning102)- 本件に関するサービスページ３.(https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning103)- コンプライアンス・ハラスメントについてのサービスページ(https://ldcube.jp/service/compliance)- コンプライアンス・ハラスメント研修サービス資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/compliance_harassment_training)- 自律型学習を加速し、スキル開発を最大化する「CrossKnowledege」ご紹介資料3点セットダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/downloadCK3set)- 心理的安全性についての資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/psychological_safety)- 心理的安全性が低い上司との関係改善の方法についての資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/psychological_safety02)- 職場コミュニケーション 21の改善策についての資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/communication03)- ハラスメント種類一覧資料ダウンロード(https://ldcube.jp/downloadlist/harassment)- ハラスメントのない職場づくりについての記事(https://ldcube.jp/blog/harassment619)- 心理的安全性と職場の生産性についての記事(https://ldcube.jp/blog/psychological_safety359)- 心理的安全性を高めてハラスメントを防ぐ職場と組織の仕組みづくりについての記事(https://ldcube.jp/blog/psychological_safety293)- 心理的安全性を高めるコミュニケーションのあり方についての記事(https://ldcube.jp/blog/psychological_safety288)- エイミー・C・エドモンドソン教授が提唱する心理的安全性を高める３つのポイントについてのウェビナーアーカイブ(https://ldcube.jp/seminar/archive/psychological_safety)- 心理的安全性を高めハラスメントを防止する研修デザインのコツについてのウェビナーアーカイブ(https://ldcube.jp/seminar/archive/compliance)- ハラスメントを引き起こす3つの"ずれ"についてのウェビナーアーカイブ(https://ldcube.jp/seminar/archive/compliance)