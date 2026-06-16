「インターナショナル・テーマパーク・エンターテインメントコース」6月21日（日）に体験授業型オープンキャンパスを開催

大阪芸術大学

大阪芸術大学短期大学部（所在地：兵庫県伊丹市／学長：塚本 英邦）は、2027年4月より、メディア・芸術学科内に「インターナショナル・テーマパーク・エンターテインメントコース」を開設予定です。これに先立ち、2026年6月21日（日）に、新コースの学びをいち早く体験できる「オープンキャンパスde体験入学」を実施いたします。

当日は、3限目（14:10～15:10）にYUIYUI先生による実技授業「テーマパークエンターテイナーの表現」、4限目（15:30～16:30）に金谷かほり先生による講義「テーマパークで働くとは」を開催します。参加申し込みは、大阪芸術大学短期大学部の「オープンキャンパスde体験入学」ページにて受付中です。

https://taiken.osaka-geitan.jp/

■テーマパークを、“憧れ”から自分が“輝ける場所”に！そんな「夢を叶える」ためのコースです

本コースは、テーマパークダンサーやエンターテイナーを職業と位置づけ、現場で求められる表現力、技術、コミュニケーション力、職業意識を総合的に育てる新コースです。ダンス、歌、MC、演技などの実技に加え、テーマパークの運営、企画制作、プロデュースに関する学びも用意し、エンターテインメント業界で長く活躍できる力を養います。

また、国内だけでなく世界のテーマパークで活躍することも視野に、現場で役立つ実践的な英会話にも力を入れます。レッスンやリハーサルで使う会話、業界の専門用語、海外オーディションや人材募集の情報を読み取る力など、将来の選択肢を広げるための英語力を身につけます。

まずは大阪芸術大学短期大学部で２年、さらに大阪芸術大学に編入学して学ぶ２年の合計４年間で築き上げる、これまでにない学びのシステムをとっています。本コースを志望する方はまず大阪芸術大学短期大学部へ入学することが夢のスタート。大阪芸術大学入学時にはコースがないため、短大入学が必須となります。

短大から四年制への編入学をめざして、一流のエンターテイナーへの道を拓いていきましょう。

■5月開催の体験授業では、テーマパークの仕事を講義と実技で体験

5月24日に実施した「オープンキャンパスde体験入学」では、金谷かほり教授による講義「テーマパークの演出の仕事を知ろう！」と、TERU先生による実技授業「テーマパークやアイドルの振付師から学ぼう！」を行いました。

金谷教授の講義では、テーマパークで働くことの魅力や、エンターテインメントを職業にするうえで大切な考え方を紹介。自身のキャリアや国内外のテーマパーク事情、ショー制作の現場での経験を交えながら、テーマパーク業界で長く活躍するために必要な力を伝えました。後半には、自己紹介を題材にした伝え方のレッスンも実施し、手の動きや目線の広げ方など、テーマパークらしい表現のポイントを一人ひとりに合わせて指導しました。

金谷かほり教授による講義の様子参加者に語りかけながら進行テーマパークらしい表現を実演自己紹介を題材にした伝え方レッスン手の動きや目線の使い方を指導

TERU先生の授業では、ストレッチから始まり、リズムの取り方やポーズの決め方を学びながら、参加者がオリジナルダンスに挑戦しました。テーマパークダンスでは、広いステージで全員がそろって一体感を表現することが求められます。授業では、ショーを観ているお客さまの目線を意識し、「大きく」「はっきり」表現することの大切さを指導。短時間でも上達を実感できるレッスンとなりました。

TERU先生によるダンスレッスン参加者がオリジナルダンスに挑戦動きのポイントを丁寧に指導全員で一体感のある表現を体験レッスン後の質問タイム

■6月21日（日）「オープンキャンパスde体験入学」開催概要

タイトル ：「オープンキャンパスde体験入学」

日時 ：2026年6月21日（日）

会場 ：大阪芸術大学短期大学部 伊丹キャンパス

内容 ：3限目 14:10～15:10「テーマパークエンターテイナーの表現」（YUIYUI先生）

：4限目 15:30～16:30「テーマパークで働くとは」（金谷かほり先生）

申込締切 ：2026年6月18日（木）9:00

申込URL ：https://taiken.osaka-geitan.jp/

※プログラム内容は変更になる場合があります。最新情報は公式ページをご確認ください。

■大阪芸短 インターナショナル・テーマパーク・エンターテインメントコース公式インスタグラム

https://www.instagram.com/geitan.themepark

■今後のオープンキャンパス開催日程

2026年：7月20日（月・祝）、8月2日（日）、8月22日（土）、11月1日（日）

2027年：2月7日（日）