コロナ禍を経てライフスタイルが多様化する中、「新しい旅のスタイル」としてキャンピングカーへの関心が寄せられています。今注目が集まる「車旅」を提案する、東北地方最大級のキャンピングカーイベント「東北キャンピングカーショー2026」を、2026年3月21日(土)、22日(日)の二日間、夢メッセみやぎにて開催いたします。









自由な移動と居住空間を兼ね備えたキャンピングカーは、自然を自由に満喫できる国内旅行や、ワーケーション、災害時の備えとしてもその価値が見直されています。本イベントは、そうした社会のニーズに応え、国内外の主要メーカー49社が出展し、最新のトレンドモデルから定番人気のモデルまで、合計100台近くのキャンピングカーを一堂に展示いたします。実際に車内を体験できるこの機会に、ぜひご注目ください。





メインビジュアル





■最新キャンピングカー展示

国内外の主要メーカーによる、最新モデルから人気モデルまで、多種多様なキャンピングカーを一堂に展示します。実際に車内に入り、広さや設備、居住性を体感いただけます。





展示車両ピックアップ(1)

「これが最強の軽キャンパー」

車両名 ： ルートシックス ConffyIII

出展社名 ： トレジャーアイランド

キャンピングカータイプ： 軽キャンパー

販売価格 ： 4,378,000円(税込)～





Conffy 外観





展示車両ピックアップ(2)

就寝定員4名！旅する家族の理想を形にしたフィアット・デュカトベースキャンピングカー

車両名 ： Brugge

出展社名 ： トイファクトリー東北

キャンピングカータイプ： バンコンバージョン

販売価格 ： 15,620,000円(税込)～





Brugge 外観





・イベント情報(1)：「東北おいもPark2026」

東北のサツマイモスイーツを集めた「東北おいもPark2026」を、夢メッセみやぎ屋外展示場で、開催します。サツマイモスイーツ・焼き芋販売14店舗が参加します。





東北おいもパーク２０２６





・イベント情報(2)：ペットと一緒に来場大歓迎！

3月22日(日)にイベントステージにて「ペットファッションショー＆コンテスト」を開催。また、人気のペットグッズショップ・ペットアパレルが集まる「ペットマルシェストリート」エリアも。





ペットファッションショー／コンテスト





・イベント情報(3)：県内で大人気のインフルエンサー「ながの社長」がやってくる

「ながの社長のハッピーチャンネル」で大人気のながの社長がイベントステージに出演します。

また、ながの社長がつくる三膳カレーが食べられるキッチンカーも登場！！「おいおいおい」「うまーい」の名セリフが聞けるかも！！





ながの社長





■「東北キャンピングカーショー2026」開催概要

会期 ： 2026年3月21日(土)、22日(日) 10：00～17：00

会場 ： 宮城産業交流センター 夢メッセみやぎ

夢メッセみやぎ展示ホールA・B・C

(宮城県仙台市宮城野区港3-1-7 TEL.022-254-7111)

東北キャンピングカーショー2025 ※2025年3月22日(土)、23日(日)

実績 ： 車両出展：38社123小間125台

来場者数：13,219名 ※2日間合計

内容 ： キャンピングカーの展示・販売、

企業情報コーナー、ペットグッズ・ウエアの販売、

アウトドア用品の展示・販売他

入場料： 当日券電子 大人(高校生以上)1,000円

当日券紙 大人(高校生以上)1,200円

前売券 大人(高校生以上)800円

※前売券は日本RV協会チケットセンター( https://jrva-event.tstar.jp/ )にて発売中

※中学生以下無料

※ペット無料

※障がい者手帳をお持ちのご本人様と付き添いの方1名無料(手帳等をご提示ください)





主催： 東北キャンピングカーショー2026実行委員会

URL ： https://www.jrva-event.com/ex/thccs/

※ロゴ、宣材写真をご希望の際は、事務局までご連絡ください。

※プレゼントパブリシティのご案内

イベント開催のパブリシティをご掲載いただいた媒体社様に限り、入場招待券の読者プレゼントを受付けております。(ペア10組20名様分まで)お気軽に下記イベント事務局までお申し出ください。