コロナ禍を経てライフスタイルが多様化する中、「新しい旅のスタイル」としてキャンピングカーへの関心が寄せられています。今注目が集まる「車旅」を提案する、東北地方最大級のキャンピングカーイベント「東北キャンピングカーショー2026」を、2026年3月21日(土)、22日(日)の二日間、夢メッセみやぎにて開催いたします。



自由な移動と居住空間を兼ね備えたキャンピングカーは、自然を自由に満喫できる国内旅行や、ワーケーション、災害時の備えとしてもその価値が見直されています。本イベントは、そうした社会のニーズに応え、国内外の主要メーカー49社が出展し、最新のトレンドモデルから定番人気のモデルまで、合計100台近くのキャンピングカーを一堂に展示いたします。実際に車内を体験できるこの機会に、ぜひご注目ください。


メインビジュアル


■最新キャンピングカー展示

国内外の主要メーカーによる、最新モデルから人気モデルまで、多種多様なキャンピングカーを一堂に展示します。実際に車内に入り、広さや設備、居住性を体感いただけます。


展示車両ピックアップ(1)

「これが最強の軽キャンパー」

車両名　　　　　　　　： ルートシックス　ConffyIII

出展社名　　　　　　　： トレジャーアイランド

キャンピングカータイプ： 軽キャンパー

販売価格　　　　　　　： 4,378,000円(税込)～


Conffy 外観


展示車両ピックアップ(2)

就寝定員4名！旅する家族の理想を形にしたフィアット・デュカトベースキャンピングカー

車両名　　　　　　　　： Brugge

出展社名　　　　　　　： トイファクトリー東北

キャンピングカータイプ： バンコンバージョン

販売価格　　　　　　　： 15,620,000円(税込)～


Brugge　外観


・イベント情報(1)：「東北おいもPark2026」

東北のサツマイモスイーツを集めた「東北おいもPark2026」を、夢メッセみやぎ屋外展示場で、開催します。サツマイモスイーツ・焼き芋販売14店舗が参加します。


東北おいもパーク２０２６


・イベント情報(2)：ペットと一緒に来場大歓迎！

3月22日(日)にイベントステージにて「ペットファッションショー＆コンテスト」を開催。また、人気のペットグッズショップ・ペットアパレルが集まる「ペットマルシェストリート」エリアも。


ペットファッションショー／コンテスト


・イベント情報(3)：県内で大人気のインフルエンサー「ながの社長」がやってくる

「ながの社長のハッピーチャンネル」で大人気のながの社長がイベントステージに出演します。

また、ながの社長がつくる三膳カレーが食べられるキッチンカーも登場！！「おいおいおい」「うまーい」の名セリフが聞けるかも！！


ながの社長


■「東北キャンピングカーショー2026」開催概要

会期　： 2026年3月21日(土)、22日(日)　10：00～17：00

会場　： 宮城産業交流センター 夢メッセみやぎ

　　　　 夢メッセみやぎ展示ホールA・B・C

　　　　 (宮城県仙台市宮城野区港3-1-7　TEL.022-254-7111)

　　　　 東北キャンピングカーショー2025　※2025年3月22日(土)、23日(日)

実績　： 車両出展：38社123小間125台

　　　　 来場者数：13,219名　※2日間合計

内容　： キャンピングカーの展示・販売、

　　　　 企業情報コーナー、ペットグッズ・ウエアの販売、

　　　　 アウトドア用品の展示・販売他

入場料： 当日券電子　大人(高校生以上)1,000円

　　　　 当日券紙　　大人(高校生以上)1,200円

　　　　 前売券　　　大人(高校生以上)800円

※前売券は日本RV協会チケットセンター( https://jrva-event.tstar.jp/ )にて発売中

※中学生以下無料

※ペット無料

※障がい者手帳をお持ちのご本人様と付き添いの方1名無料(手帳等をご提示ください)


主催： 東北キャンピングカーショー2026実行委員会

URL ： https://www.jrva-event.com/ex/thccs/

※ロゴ、宣材写真をご希望の際は、事務局までご連絡ください。

※プレゼントパブリシティのご案内

イベント開催のパブリシティをご掲載いただいた媒体社様に限り、入場招待券の読者プレゼントを受付けております。(ペア10組20名様分まで)お気軽に下記イベント事務局までお申し出ください。