第4回「MOFF ネコ総選挙」の予選開催決定！総勢760頭！？
「動物と人間が笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を目指し、全国に屋内外型動物園、水族館、アニマルカフェ、ネコカフェを展開する株式会社MOFF(本社：茨城県石岡市、代表取締役：矢口 宗平、以下 MOFF)は、運営施設（Moff animal world、Moff animal cafe、Cat Cafe MOFF、コックンの別荘、カワスイ 川崎水族館内ソラネコカフェ)に在籍する約760頭にも及ぶネコたちによる「MOFFネコ総選挙」が今年も開催されます！
店舗数もネコも過去最大規模の総選挙！
種類も性格も個性も様々なネコたち。No.１の称号は誰の手に！？
《スケジュール》
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ネコが在籍している全34店舗で、店舗別総選挙を実施し店舗代表ネコを決定！
各店舗１位同士の全国総選挙でMOFFネコNo.１を決定
１. 各店総選挙（予選） ～ 店舗代表決定 ～
◆期 間：2025年6月4日～6月30日
◆中間発表：2025年6月20日
◆結果発表：2025年7月10日
◆投票方法：来園投票 （1回の入園ごとに1人1票）
２. 全国総選挙（本選） ～ MOFFネコNo.１決定 ～
◆期 間：2025年8月1日～8月31日
◆中間発表：2025年8月20日
◆結果発表：2025年9月10日
◆投票方法：【来園投票】と【WEB投票】
３. グッズ化決定
◆2024年開催の第3回総選挙の1位ネコの缶バッジを投票開始と同時に数量限定販売！
ネコ缶バッジ販売対象店舗:
【Moff animal cafe】
イーアスつくば店／イーアス高尾店／イオンモール成田店／大分オーパ店
【Cat Cafe MOFF】
水戸オーパ店／高崎オーパ店／アリオ倉敷店／静岡PARCO店／名古屋PARCO店／天王寺ミオ店／SHIMINT HIROSHIMA店／イオンモール豊川店／CUTE CUBE 原宿店／イオンモール木曽川店／つかしん店／イオンモール広島府中店／仙台PARCO店／コクーンシティさいたま新都心店／イオンモールナゴヤドーム前店／ イオンモール浜松志都呂店／ヨドバシAkiba店／南町田グランベリーパーク店／イオンモール熊本店
【コックンの別荘】
ビナウォーク海老名店／八王子オーパ店
◆各店舗1位のネコたちのMOFF限定オリジナルグッズを販売！(11月以降予定)
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皆様、ぜひ店舗にお越しいただき、たくさんネコたちとふれあって、お気に入りの子に清き１票をお願いします！
◆ネコ総選挙 対象店舗◆
【Moff animal world】
BIGHOP ガーデンモール印西店
【Moff animal cafe】
イーアスつくば店／イーアス高尾店／イオンモール成田店／大分オーパ店
【Cat Cafe MOFF】
水戸オーパ店／高崎オーパ店／名古屋PARCO店／イオンモール浜松志都呂店／静岡PARCO店／南町田グランベリーパーク店／ヨドバシAkiba店／アリオ倉敷店／モラージュ菖蒲店／天王寺ミオ店／イオンモール豊川店／SHIMINT HIROSHIMA店／CUTE CUBE 原宿店／セブンパークアリオ柏店／イオンモール木曽川店／つかしん店／イオンモール広島府中店／仙台PARCO店／コクーンシティさいたま新都心店／イオンモールナゴヤドーム前店／ コースカベイサイドストアーズ店／イーアス沖縄豊崎店／枚方モール店／イオンモール熊本店／minamoa広島店／ららぽーと安城店
【コックンの別荘】
八王子オーパ店／ビナウォーク海老名店
【カワスイ 川崎水族館】
ソラネコカフェ
【公式HPお知らせ一覧】
https://moff-moff.jp/archives/category/information
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/moff_official_/
【会社概要】
商 号：株式会社MOFF
代 表 者：代表取締役 矢口 宗平
所 在 地：〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22
設 立：2014年1月
事業内容：屋内動物園・アニマルカフェの運営、動物プロダクション等
URL ：https://moff-moff.jp/