イ・ジョンフが飛球の目測を誤り捕球できず…痛恨サヨナラ負け

“韓国のイチロー”ことジャイアンツのイ・ジョンフ外野手は、4日（日本時間5日）のレンジャーズ戦でサヨナラ負けに直結する痛恨のミスを犯した。KBO時代は外野手で5年連続（2018年〜2022年）ゴールデングラブ賞を受賞している名手のはずが、ファンは「どうやったらあれを捕れないんだ？」「こんなことは起こっちゃダメだ。本当に起こってはいけないプレーだよ」など辛辣な声を上げた。

9回に2点を追いつき、直後の守備だった。2死一、二塁のピンチを招くも、ディラン・スミス投手がエセキエル・デュラン内野手を右飛に打ち取りチェンジかと思われた。しかしイ・ジョンフが目測を誤り、打球はポトリ。二塁走者が生還してサヨナラ負けとなり、グラウンドに座り込んで呆然としていた。

米スポーツ局「FOXスポーツ」のアナリストを務めるベン・バーランダー氏はX（旧ツイッター）に「ああ……右翼のイ・ジョンフが打球を見誤り、レンジャーズがサヨナラ勝ち」と愕然とした思いを綴った。

ファンからは「マジか、これはひどい」「なんてひどい負け方だ！」「イ・ジョンフのこのプレーは到底受け入れられない」「あこれはやってもうたな」「外野手として未熟」「どうやってKBOで何度もゴールデングラブ賞を獲ったんだ？」と厳しい意見が相次いだ。（Full-Count編集部）