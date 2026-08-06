味が染みてトロトロ！ナスの煮浸し【材料】（2人分）ナス 2~3本干しエビ 10尾<合わせだし>だし汁 250~300ml酒 大さじ 2みりん 大さじ 1砂糖 大さじ 1しょうゆ 大さじ 1薄口しょうゆ 大さじ 1【作り方】1、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、皮側に斜めに細かく切り込みを入れて水に放つ。2、鍋に＜合わせだし＞の材料とナス、干しエビを入れて強火にかける。煮ったら弱火にし、落とし蓋と鍋の蓋をして10分煮る。柔らかくなったら器に盛る。