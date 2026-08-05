【収益公開】登録者約4000人のYouTube収益はいくら？「過去最高額」の理由と内訳
YouTubeチャンネル「40代フリーターが大成功する軌跡」が、「登録者数3960人のYouTuberの収益公開!【令和8年7月版】」と題した動画を公開した。動画では、チャンネル運営者のダイイスケ氏が令和8年6月分のYouTube収益を明かし、過去最高額を達成した背景やその具体的な内訳、さらに自身の投資における失敗談について赤裸々に語っている。
動画の冒頭、ダイイスケ氏は令和8年7月に振り込まれた前月分の収益が「75,990円」であったことを公表し、「過去最高額」と喜びをあらわにした。この収益の大部分を占めるのが、全体の81%にあたる「スーパーチャット」や「スーパーサンクス」による投げ銭である。ダイイスケ氏によると、6月30日の誕生日配信でタイトルに「スーパーチャットください」と記載し、目標金額に応じた長時間の配信を約束した結果、視聴者から6万円を超える支援が集まったという。一方で、YouTubeのシステム上「35%ほど手数料で取られる」と、クリエイター側の厳しい現実についても説明した。
今回の収益額について、ダイイスケ氏は「夜勤の収入なみ」と高く評価。「とにかく夜勤やめたい」と本音をこぼしつつも、誕生日のような特別なイベントは年に1回しかないため、毎月同じように稼ぐのは難しいと冷静に分析している。さらに動画の終盤では話題が変わり、自身のビットコイン投資に関する失敗談を披露。過去に50万円で購入したビットコインが200万円に値上がりした際、利益確定せずに持ち続け、最終的に50万円に下がったタイミングで手放してしまったという苦い経験を振り返った。
ダイイスケ氏は、同じ時期にビットコインを購入し、売却せずに持ち続けている著名人の例を挙げ、「金持ちはどんどん金持ちになる」と指摘。「下がっても狼狽売りしない」ことの重要性を説き、「お金を稼ぐということはお金に関して鋼のメンタルを持てるということ」と投資への教訓を語った。副業としてのYouTube収益のリアルと、資産運用におけるメンタルの在り方を垣間見ることができる内容となっている。
動画の冒頭、ダイイスケ氏は令和8年7月に振り込まれた前月分の収益が「75,990円」であったことを公表し、「過去最高額」と喜びをあらわにした。この収益の大部分を占めるのが、全体の81%にあたる「スーパーチャット」や「スーパーサンクス」による投げ銭である。ダイイスケ氏によると、6月30日の誕生日配信でタイトルに「スーパーチャットください」と記載し、目標金額に応じた長時間の配信を約束した結果、視聴者から6万円を超える支援が集まったという。一方で、YouTubeのシステム上「35%ほど手数料で取られる」と、クリエイター側の厳しい現実についても説明した。
今回の収益額について、ダイイスケ氏は「夜勤の収入なみ」と高く評価。「とにかく夜勤やめたい」と本音をこぼしつつも、誕生日のような特別なイベントは年に1回しかないため、毎月同じように稼ぐのは難しいと冷静に分析している。さらに動画の終盤では話題が変わり、自身のビットコイン投資に関する失敗談を披露。過去に50万円で購入したビットコインが200万円に値上がりした際、利益確定せずに持ち続け、最終的に50万円に下がったタイミングで手放してしまったという苦い経験を振り返った。
ダイイスケ氏は、同じ時期にビットコインを購入し、売却せずに持ち続けている著名人の例を挙げ、「金持ちはどんどん金持ちになる」と指摘。「下がっても狼狽売りしない」ことの重要性を説き、「お金を稼ぐということはお金に関して鋼のメンタルを持てるということ」と投資への教訓を語った。副業としてのYouTube収益のリアルと、資産運用におけるメンタルの在り方を垣間見ることができる内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
岡山県在住のダイイスケと申します。 40代にして独身・アルバイトです。 趣味で漫画を描いていましたがこの度、プロを目指すことにしました。 今までの人生の話、日々の生活の話、給料の話など40代のアルバイトの生の声をお届けします。 料理動画やお絵描き動画なども投稿します。
youtube.com/@ダイイスケ YouTube