75歳の母親に「ドラクエって知ってますか？」と質問した結果…予想外の珍回答に爆笑

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岡山県在住のダイイスケと申します。 40代にして独身・アルバイトです。 趣味で漫画を描いていましたがこの度、プロを目指すことにしました。 今までの人生の話、日々の生活の話、給料の話など40代のアルバイトの生の声をお届けします。 料理動画やお絵描き動画なども投稿します。