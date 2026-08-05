「頂上より無事に帰ること」富士登山ツアー中に64歳男性死亡　8合目付近で意識失う　死亡事故相次ぎガイドが警鐘

登山シーズンでにぎわう富士山で、64歳の男性が死亡する事故がありました。

8合目付近で意識を失いその後、死亡。

登山ツアー中に何が起きたのでしょうか。

5日午前5時前に、富士山頂上から撮影されたのは、一面に広がる雲海やご来光です。

山頂の山小屋周辺には、早朝から多くの登山者が訪れ、この見事な眺めを楽しんでいました。

標高約2300メートルの5合目登山口では、5日も多くの登山ツアー客らが山頂を目指して登山道へ。

こうした中で3日に起きたのが、富士登山者の死亡事故です。

死亡したのは、大阪府の大学職員・加治屋秀樹さん（64）。

警察によりますと、加治屋さんは妻と登山ツアーに参加し、3日午後3時15分ごろに富士山5合目を出発しました。

約5時間後の午後8時過ぎ、8合目付近で意識を失いました。

妻が同行者に救助を求め、8合目救護所の医師が現場に駆け付けましたが、その場で死亡が確認されました。

加治屋さんが参加した登山ツアーとは別のツアーの添乗員は、今回の死亡事故を受け、ガイドと話し合ったといいます。

別ツアーの添乗員：

そのニュースは聞いています。ガイドと共有して「事故なく無理なく行こう」って。頂上に行くのが富士登山の目的ではなくて、元気に次の日に家の玄関をくぐってもらうのが目標。安全第一ですね。

加治屋さんに外傷はなく、警察は病死の可能性があるとみて調べています。

富士山では登山者の死亡事故が相次いでいます。

7月17日には、登山ツアーに参加していた65歳の男性が転倒して動けなくなりその後、死亡。

7月21日には、スイス国籍の58歳の男性が息子と2人で登山中に体調を崩し、山小屋で休憩していたところ倒れその後、死亡しました。

5日、富士山の5合目登山口では、加治屋さんが参加したツアーとは別のツアーのガイドが、参加者に対し登山前の確認を行っていました。

加治屋さん参加のツアーとは別のツアーガイド：

後ほどもう1人のガイドが既往歴のある方、こそっと聞きます。糖尿病とかお持ちの方は一言声かけてください。

私たちが取材したツアーガイドは、万が一の場合に備え、救急キットやAEDを用意していました。

加治屋さん参加のツアーとは別のツアーガイド：

持たなきゃいけないルールがあるわけではないので、我々はチームとして用意して、中身とかも管理して常に持っている。

夏の間、富士山頂に滞在している写真家の植田めぐみさんは、富士登山ツアーの危険と注意点を次のように指摘します。

毎夏富士山頂で働く写真家・植田めぐみさん：

富士山頂上は真冬と同じぐらいの気温。（地上と）30度以上の温度差ができるので、体には大変負荷がかかる。（ツアー参加者は）登山経験があまりない方や初めての方も多く感じます。他の方に（ペースを）合わせすぎて無理して上がってしまったりだとか、体調が悪くなっても言い出せないとかそういったこともあるかと思いますので、本当に調子が悪くなったとき我慢するのではなく、添乗員やガイドにそういった旨を伝えて、無理せず自分のペースを守りながら歩いてほしい。