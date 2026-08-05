「松本若菜を泣かせるなんて…」 『君の好きは無敵』まさかの“破局”にネット騒然
俳優の松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演するTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』（毎週火曜 後10：00）の第4話が、4日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】”杏奈”松本若菜を振った彼氏キャスト
本作は、世界中で親しまれるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作された完全オリジナルストーリー。松本演じる元コンサルタントの草壁杏奈と、佐野演じる偏屈で個性的なキャラクターデザイナー・瀬尾深月が、大ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。
第4話では、ついに新キャラクターが誕生。「好き」に目覚めた杏奈は、MERRYを退職した廣瀬（藤井隆）にも背中を押され、新キャラクターを必ず大ヒットさせると意気込む。愛するキャラクターのぬいぐるみを作るため、全力で突き進んでいく。
一方、瀬尾は淵野辺（中村隼人）との会話をきっかけに、杏奈に対して「やりがい搾取」をしているのではないかと悩み始める。そこで、新キャラクターのぬいぐるみ制作費を削ってでも、杏奈にきちんとした額のギャラを支払おうとする。「好き」に全力を注ぐ杏奈と、冷静になっていく瀬尾。それぞれが大切なものを守ろうとするなかで、2人の思いはすれ違っていく。
そんな杏奈を待ち受けていたのが、恋人・麦（金田哲）との別れだった。新キャラクターに夢中になるあまり、麦への連絡が疎かになっていた杏奈。ある日、街なかで麦と会うと、麦から「好きな人ができた」と告げられ、別れを切り出される。突然の出来事に驚きを隠せない杏奈は、その後も傷心した様子を見せ、何度も涙を流すことに。ネット上では「まさか麦くんから振るとは」「杏奈、ちゃんと麦くんのことが好きだったんだね」「松本若菜を泣かせるなんて許せない！復縁してほしい！」などの声が寄せられている。
ラストでは、心の傷が癒えないなか、新キャラクター「チュチュチュエラ」のぬいぐるみが完成。杏奈は「かわいい」と涙ながらに感激する。その横顔を見た瀬尾も「かわいい」とポツリ。瀬尾が口にしたその言葉が杏奈に向けられたものなのか、それとも完成したチュチュチュエラに向けられたものなのか…。2人の関係に新たな展開を予感させる場面となった。
【写真】”杏奈”松本若菜を振った彼氏キャスト
本作は、世界中で親しまれるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作された完全オリジナルストーリー。松本演じる元コンサルタントの草壁杏奈と、佐野演じる偏屈で個性的なキャラクターデザイナー・瀬尾深月が、大ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。
一方、瀬尾は淵野辺（中村隼人）との会話をきっかけに、杏奈に対して「やりがい搾取」をしているのではないかと悩み始める。そこで、新キャラクターのぬいぐるみ制作費を削ってでも、杏奈にきちんとした額のギャラを支払おうとする。「好き」に全力を注ぐ杏奈と、冷静になっていく瀬尾。それぞれが大切なものを守ろうとするなかで、2人の思いはすれ違っていく。
そんな杏奈を待ち受けていたのが、恋人・麦（金田哲）との別れだった。新キャラクターに夢中になるあまり、麦への連絡が疎かになっていた杏奈。ある日、街なかで麦と会うと、麦から「好きな人ができた」と告げられ、別れを切り出される。突然の出来事に驚きを隠せない杏奈は、その後も傷心した様子を見せ、何度も涙を流すことに。ネット上では「まさか麦くんから振るとは」「杏奈、ちゃんと麦くんのことが好きだったんだね」「松本若菜を泣かせるなんて許せない！復縁してほしい！」などの声が寄せられている。
ラストでは、心の傷が癒えないなか、新キャラクター「チュチュチュエラ」のぬいぐるみが完成。杏奈は「かわいい」と涙ながらに感激する。その横顔を見た瀬尾も「かわいい」とポツリ。瀬尾が口にしたその言葉が杏奈に向けられたものなのか、それとも完成したチュチュチュエラに向けられたものなのか…。2人の関係に新たな展開を予感させる場面となった。