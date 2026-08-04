¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥¹¥¯¥Ð¥ë²ÃÆþ¤Ç¤âàÌµÅ¨¿ÀÏÃáÊø²õ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³Ï¢ÇÆ¤òÁË¤à¡Ö70.9¡ó¤ÎÊÉ¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÀïÎÏÉ½¤Ï¡¢£±£°·î¤Î¾¡Íø¤òÍ½Ìó¤¹¤ëÊÝ¾Ú½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äÌµÅ¨¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢Æ±»ï¤Ï¿ô»ú¤ÈÄ¾¶á¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤¬¡¢£··î£³£±Æü¤«¤é£¸·î£²Æü¡ÊÆ±£¸·î£±¡Á£³Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹£³Ï¢Àï¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÇ½ªÀï¤â£´¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë£³Ï¢Àï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÏÌó£±¤«·î¤Î´Ö¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È£²ÅÙ¤â¥¹¥¤¡¼¥×Éé¤±¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤Ç¡¢¹¶Î¬Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏºÇ½ªÀïÁ°¡¢¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ÏÌîµå¤À¡£»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î£³Ï¢ÇÔ¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤ÎÁíÎÌ¤ÈÃ»´ü·èÀï¤Î¾¡ÇÔ¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¿ô»ú¤â¡Ö£³Ï¢ÇÆ³Î¼Â¡×¤È¤Ï¹ð¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡³ÎÎ¨¤Ï£¹£¹¡¦£¹¡ó¡£¥¹¥¯¥Ð¥ë²ÃÆþ¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ³ÎÎ¨¤â£²£¹¡¦£±¡ó¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÆÍ½Ð¤·¤¿ËÜÌ¿¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¢ÊÖ¤»¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤Ï£·£°¡¦£¹¡ó¤â»Ä¤ë¡£ºÇÍÎÏ¤ÈÌµÅ¨¤ÏÊÌÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤â°µ¾¡¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ºò½©¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÎÁöÎÝ¤¬£±¥¤¥ó¥ÁÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¹¥Êá¤¬£±¥Õ¥£¡¼¥ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤ÎÂè£µÀï¤Ç¤â¡¢£°¡½£µ¤«¤éÁê¼ê¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤Ë¾è¤¸¤Æ°ìµó£µÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£Æ±»ï¤Ïµ»öÆâ¤Ç¡Ö²¦Ä«¤Ï²¿ÅÙ¤â»æ°ì½Å¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñ¶âÎÏ¤¬½ç°Ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÇã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡££³ÆüÄ«¡ÊÆ±£´Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯ÊðÁí³Û£²£°°Ì¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡£Æ±µåÃÄ¤ÎÀ¤³¦°ì³ÎÎ¨¤Ï£¸¡¦£¶¡ó¡¢¥ì¥¤¥º¤Ï£¶¡¦£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Î¾µåÃÄ¤Ï»Ä¤ê£²¡Á£³¤«·î¤Îà¥ì¥ó¥¿¥ëá¤È¤Ê¤ë¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÍË¾³ô¤òº¹¤·½Ð¤¹ÅÒ¤±¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£¾Íè»ñ»º¤òÀÚ¤ëÅÙ¶»¤ÈÊÔÀ®ÎÏ¤¬Í¥¾¡³ÎÎ¨¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤éµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÊÂ¤Ù¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Þ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£±£°·î¤òÌµ½ý¤ÇÄÌ²á¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÇ¤â¡ÖÉ¬Á³¡×¤Ë¶á¤¤µåÃÄ¤Ç¤â¡ÖÌµÅ¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¨ÃÏ¥¹¥¤¡¼¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¶³¦Àþ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿³Ê¹¥¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£