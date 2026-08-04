矢部浩之「3時間だけホストやったことあんねん（笑）」 『ラジオショー』でNSC時代の“秘話”も飛び出す
ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木 後1：00）では、3日からの1週間、パーソナリティーのナイツが毎年恒例の夏休みのため、日替わりパーソナリティーが代演を担当。2日目となる4日は、ナインティナイン・矢部浩之がパーソナリティーを務めた。山崎ケイとのトークが弾み、オープニングは約40分間にも及んだ。
【写真】新鮮！昼のラジオへの充実感を語る矢部浩之
若手時代の思い出を振り返る場面では「3時間だけホストやったことあんねん。最初のお客さんから『飲まれへんし、面白いことも言われへんし最悪やな』って言われて、やっぱり我慢できへんって。3時間我慢したんやけど『すみません、トイレ行ってきます』って言って、そのまま帰ってん。雨降ってたわ（笑）。梅田の商店街を早歩きで。それがちょっとせつない思い出になっている」と貴重なエピソードも。
また、NSCに入った当時のエピソードとして「おもろかったら月謝を払わなくてええって、勝手に変換してしまった」と明かし「4月入学で、6月ぐらいに、ドアに『矢部・岡村出入り禁止』って書かれて（笑）。それで校長から『お前ら、もうええわ』って。それも運がいいねんけど、二丁目劇場の支配人に『お前ら、おもろいらしいから、二丁目出たら？』って言われて。それで『アマチュア大会も出たらええやん』って言われて、出たら優勝したの。これもめぐり合わせっていうか。それでもうNSCも行かんでええかってなった」と話していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。
【写真】新鮮！昼のラジオへの充実感を語る矢部浩之
若手時代の思い出を振り返る場面では「3時間だけホストやったことあんねん。最初のお客さんから『飲まれへんし、面白いことも言われへんし最悪やな』って言われて、やっぱり我慢できへんって。3時間我慢したんやけど『すみません、トイレ行ってきます』って言って、そのまま帰ってん。雨降ってたわ（笑）。梅田の商店街を早歩きで。それがちょっとせつない思い出になっている」と貴重なエピソードも。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。