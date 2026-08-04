今月21日に公開予定だった劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」が公開の延期を決定。4日、製作委員会と東宝が連名で発表した。

公式サイトで「このたび熊本県で発生した地震により被災された皆様、そして今なお不安な日々を過ごされている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。2026年8月21日(金)より公開を予定しておりました、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』につきまして、諸般の状況を総合的に勘案し、公開を延期させていただくことになりました」と発表。

「公開を心待ちにしていただいていた皆様、ならびに関係各所の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後の公開予定については決定次第、公式サイトおよび公式SNSで発表するとし、前売り券については延期後の公開時にもそのまま使用できるが、希望者には払い戻しも対応する。

同作は最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両（ERカー）で事故や災害の現場に駆け付け、自らの危険を顧みず患者のために戦う救命医療チームを描いた作品。最新作では首都直下地震がテーマとなっている。

同作は、7月28日に熊本県で発生した最大震度7の地震の影響を受け、8月1日に予定していた鹿児島市の映画館「鹿児島ミッテ10」での舞台あいさつを中止。その後も三重・大阪・岡山・福岡・和歌山イオンモールで開催予定だったイベント「全国キャラバン」を全て中止していた。