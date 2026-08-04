松本潤「一日も早く穏やかな日常が戻りますよう」 「株式会社嵐」を通じ義援金寄付【令和8年熊本地震】
5月31日をもって活動を終了した5人組グループ・嵐の松本潤が4日、令和8年熊本地震を受け、「株式会社MJC」名義でコメントを発表し、「株式会社嵐」を通じて熊本県へ義援金を寄付したことを報告した。
【写真】「株式会社嵐」5000万円の義援金寄付を報告
松本は「このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」と被災者を気遣い、「被災地の復興を願い、『株式会社嵐』を通して熊本県へ義援金を寄付いたしました」と報告。「暑い日が続く毎日ではございますが、一日も早く穏やかな日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます」と思いをつづった。
「株式会社嵐」も同日、公式SNSを更新。「被災地の復興を願い、熊本県の義援金口座へ5000万円を寄付いたしました」と発表し、「一日も早く穏やかな日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます」とメッセージを寄せた。
■松本潤コメント全文
令和8年熊本地震に伴う支援について
このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の復興を願い、「株式会社嵐」を通して熊本県へ義援金を寄付いたしました。
暑い日が続く毎日ではございますが、一日も早く穏やかな日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます。
株式会社 MJC
松本潤
【写真】「株式会社嵐」5000万円の義援金寄付を報告
松本は「このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」と被災者を気遣い、「被災地の復興を願い、『株式会社嵐』を通して熊本県へ義援金を寄付いたしました」と報告。「暑い日が続く毎日ではございますが、一日も早く穏やかな日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます」と思いをつづった。
■松本潤コメント全文
令和8年熊本地震に伴う支援について
このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の復興を願い、「株式会社嵐」を通して熊本県へ義援金を寄付いたしました。
暑い日が続く毎日ではございますが、一日も早く穏やかな日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます。
株式会社 MJC
松本潤