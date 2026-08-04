大阪駅前に出現した“謎のブロック群”　「放置自転車など多発したため立ち入りできないように」市が説明も「危険」の声

西日本最大のターミナル駅、JR大阪駅前の一角に出現した謎の突起物。つまづいてけがをする恐れもある四角いブロック群だが、いったい何のために設置されたのか物議を醸している。

突然現れた“見慣れぬ物体”

人の行き来が途絶えることがない西日本最大のターミナル駅、JR大阪駅。その目の前にあるスペースに、7月上旬、見慣れぬ物体が突如現れたという。

レンガのようなものが5列分、等間隔で設置されていて、まるでアート作品のような幾何学的なデザインだ。

その正体について、駅の利用者も詳しくは知らないと話す。

「“急にできてた”みたいな感じ」

「（Q.昔からあった？）なかった」

「駐車スペースかな？」

立ち入りを防ぐ目的で設置

突起物の周りには、「立入禁止」や「駐車禁止」の標識が置かれている。

この場所を管理する大阪市に聞いたところ、大阪市建設局から次のような回答があった。

「ここは本来『植樹帯』ですが、植物が枯れたため撤去しました。その後、放置自転車などが多発したこともあり、突起物を設置し立ち入りできないようにしました」

本来、人が通るための場所ではないため、立ち入りを防ぐことを目的に突起物が設置されたという。実際に、大阪駅前をよく通る人からは、「（この場所は）結構おじさん（ホームレス）が寝ている印象があって、あんまりいい印象がないんで…」といった声も聞かれる。

一方で、突起物が設置された場所の近くには、JRに加え阪急や大阪メトロの梅田駅があるため、タクシーの乗降客などが誤って入ってしまう可能性があり、そうした光景は取材中にもたびたび見られた。また、突起物を縫うように歩く何人もの人々の中には、突起に気付かずつまずいてしまう人もいた。

大阪市には「このままでは危険だ」との声が寄せられていて、横山市長はパブリックアートの設置を含めた新たな対策を検討するよう指示を出したとしている。

SNSでは「わたしではたこ焼きのオブジェ置くくらいしか頭に浮かばない」といった投稿が見られ、街の人からは「ミニチュア版の大阪城」「やっぱ柵やね。柵が一番」といった声が聞かれた。

この場所のあり方に、人々が頭を悩ませる日々はしばらく続きそうだ。

（「イット！」8月3日放送より）